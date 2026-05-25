Более 40% взаимной торговли России и Бразилии приходится на удобрения - 25.05.2026, ПРАЙМ
Более 40% взаимной торговли России и Бразилии приходится на удобрения
Сельское хозяйство является драйвером роста торговли между Россией и Бразилией, на сектор удобрений приходится свыше 40% взаимного товарооборота, заявил... | 25.05.2026, ПРАЙМ
БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Сельское хозяйство является драйвером роста торговли между Россией и Бразилией, на сектор удобрений приходится свыше 40% взаимного товарооборота, заявил председатель Совета предпринимателей Россия – Бразилия, председатель российской части Делового совета БРИКС, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Сотрудничество в области агропромышленного комплекса является традиционным драйвером роста товарооборота России и Бразилии. Так, 40% двусторонней торговли приходится на индустрию минеральных удобрений – два года подряд мы превышаем исторический максимум, поставляя в Бразилию более 11 миллионов тонн российской агрохимической продукции", - сказал он журналистам по итогам заседания 13-й межправкомиссии двух стран. По словам Гурьева, каждая третья тонна удобрений, импортируемая Бразилией, произведена в России. При этом, по его словам, имеется большой потенциал для совместных проектов по таким направлениям как экология, научно-техническое сотрудничество, энергетика, машиностроение, фармацевтика, инвестиции и банковский сектор. "Отмечаем высокий интерес российского и бразильского бизнеса к сектору IT, проведению совместных научных исследований, проектов в области инноваций, внедрения новых платежных решений, развития кооперации на площадках БРИКС и "Группы двадцати", - добавил он. "Продолжим углубление делового партнерства в ходе бизнес-диалога Россия-Бразилия в рамках Петербургского международного экономического форума-2026", - заявил Гурьев. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор - фонд "Росконгресс". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Более 40% взаимной торговли России и Бразилии приходится на удобрения

