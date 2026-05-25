Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол
Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол
Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. "По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка 10 миллионов, остальное - на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в 10 раз", - сказал дипломат. Новая Зеландия с марта 2022 года ввела 35 пакетов санкций против РФ. Последний из них был принят 7 мая 2026 года.
03:18 25.05.2026 (обновлено: 04:22 25.05.2026)
 
Посол Кранс: товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в десять раз

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка 10 миллионов, остальное - на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в 10 раз", - сказал дипломат.
Новая Зеландия с марта 2022 года ввела 35 пакетов санкций против РФ. Последний из них был принят 7 мая 2026 года.
 
