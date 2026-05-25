https://1prime.ru/20260525/tovarooborot-870188392.html

Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол

Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол - 25.05.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол

Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T03:18+0300

2026-05-25T03:18+0300

2026-05-25T04:22+0300

россия

экономика

мировая экономика

новая зеландия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870188392.jpg?1779672155

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. "По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка 10 миллионов, остальное - на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в 10 раз", - сказал дипломат. Новая Зеландия с марта 2022 года ввела 35 пакетов санкций против РФ. Последний из них был принят 7 мая 2026 года.

новая зеландия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, новая зеландия, рф