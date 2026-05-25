https://1prime.ru/20260525/tovarooborot-870188392.html
Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол
Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол - 25.05.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол
Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T03:18+0300
2026-05-25T03:18+0300
2026-05-25T04:22+0300
россия
экономика
мировая экономика
новая зеландия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870188392.jpg?1779672155
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. "По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка 10 миллионов, остальное - на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в 10 раз", - сказал дипломат. Новая Зеландия с марта 2022 года ввела 35 пакетов санкций против РФ. Последний из них был принят 7 мая 2026 года.
новая зеландия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, новая зеландия, рф
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, РФ
Товарооборот России и Новой Зеландии сократился в десять раз, заявил посол
Посол Кранс: товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в десять раз
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Новой Зеландии с 2019 года сократился в 10 раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"По новозеландской статистике, у нас торговля сейчас составляет примерно 40-50 миллионов американских долларов, из которых на товары приходится порядка 10 миллионов, остальное - на услуги. То есть по сравнению с тем же 2019 годом показатели упали в 10 раз", - сказал дипломат.
Новая Зеландия с марта 2022 года ввела 35 пакетов санкций против РФ. Последний из них был принят 7 мая 2026 года.