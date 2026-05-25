https://1prime.ru/20260525/tsb--870195525.html
ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам
ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам - 25.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам
Банк России и Московская биржа советуют инвесторам обращаться за финансовыми рекомендациями только к профессиональным участникам рынка и в целом повышать... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T11:24+0300
2026-05-25T11:24+0300
2026-05-25T11:24+0300
экономика
рынок
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Банк России и Московская биржа советуют инвесторам обращаться за финансовыми рекомендациями только к профессиональным участникам рынка и в целом повышать собственную финансовую грамотность, следует из ответов регулятора и биржи на запрос РИА Новости. Ранее в понедельник "Известия" написали, что в последнее время среди экспертов по фондовым рынкам всё чаще появляются "консультанты", строящие прогнозы на мистике - астрологии и картах Таро. Причем речь уже давно не о нишевых эзотерических чатах, а о вполне массовом тренде, который постепенно просачивается в инвестсоцсети, крупные платформы и даже в деловые медиа. "Давать инвестиционные рекомендации вправе только профучастники рынка ценных бумаг – инвестиционные советники, которые должны отвечать требованиям, установленным Банком России, к образованию, опыту работы", - сообщает ЦБ. "Для того чтобы отличить псевдоэксперта от инвестиционного советника, информацию о консультанте следует проверить на сайте Банка России, а именно в реестре инвестиционных советников. Если он не состоит в этом реестре, то потребитель очень рискует и может потерять свои средства, действуя по его "советам" и "сигналам", - подчеркнул регулятор. Московская биржа в свою очередь сообщила, что анализирует информационный поток в телеграм-каналах, на частных страницах пользователей социальных сетей и на тематических форумах, в том числе для принятия мер в целях стабилизации рыночного ценообразования, а в случаях выявления в ходе проверок признаков недобросовестной практики данные передаются в Банк России. "Также мы всегда обращаем внимание, что лучшая защита для частного инвестора – повышение финансовой грамотности", - резюмировала биржа.
https://1prime.ru/20260525/tsb-870195187.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, банки
Экономика, Рынок, Финансы, Банки
ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам
ЦБ и Московская биржа посоветовали инвесторам обращаться к профучастникам рынка
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Банк России и Московская биржа советуют инвесторам обращаться за финансовыми рекомендациями только к профессиональным участникам рынка и в целом повышать собственную финансовую грамотность, следует из ответов регулятора и биржи на запрос РИА Новости.
Ранее в понедельник "Известия" написали, что в последнее время среди экспертов по фондовым рынкам всё чаще появляются "консультанты", строящие прогнозы на мистике - астрологии и картах Таро. Причем речь уже давно не о нишевых эзотерических чатах, а о вполне массовом тренде, который постепенно просачивается в инвестсоцсети, крупные платформы и даже в деловые медиа.
"Давать инвестиционные рекомендации вправе только профучастники рынка ценных бумаг – инвестиционные советники, которые должны отвечать требованиям, установленным Банком России
, к образованию, опыту работы", - сообщает ЦБ.
"Для того чтобы отличить псевдоэксперта от инвестиционного советника, информацию о консультанте следует проверить на сайте Банка России, а именно в реестре инвестиционных советников. Если он не состоит в этом реестре, то потребитель очень рискует и может потерять свои средства, действуя по его "советам" и "сигналам", - подчеркнул регулятор.
Московская биржа в свою очередь сообщила, что анализирует информационный поток в телеграм-каналах, на частных страницах пользователей социальных сетей и на тематических форумах, в том числе для принятия мер в целях стабилизации рыночного ценообразования, а в случаях выявления в ходе проверок признаков недобросовестной практики данные передаются в Банк России.
"Также мы всегда обращаем внимание, что лучшая защита для частного инвестора – повышение финансовой грамотности", - резюмировала биржа.
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России