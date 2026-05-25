ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам - 25.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам
2026-05-25T11:24+0300
11:24 25.05.2026
 
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Банк России и Московская биржа советуют инвесторам обращаться за финансовыми рекомендациями только к профессиональным участникам рынка и в целом повышать собственную финансовую грамотность, следует из ответов регулятора и биржи на запрос РИА Новости.
Ранее в понедельник "Известия" написали, что в последнее время среди экспертов по фондовым рынкам всё чаще появляются "консультанты", строящие прогнозы на мистике - астрологии и картах Таро. Причем речь уже давно не о нишевых эзотерических чатах, а о вполне массовом тренде, который постепенно просачивается в инвестсоцсети, крупные платформы и даже в деловые медиа.
"Давать инвестиционные рекомендации вправе только профучастники рынка ценных бумаг – инвестиционные советники, которые должны отвечать требованиям, установленным Банком России, к образованию, опыту работы", - сообщает ЦБ.
"Для того чтобы отличить псевдоэксперта от инвестиционного советника, информацию о консультанте следует проверить на сайте Банка России, а именно в реестре инвестиционных советников. Если он не состоит в этом реестре, то потребитель очень рискует и может потерять свои средства, действуя по его "советам" и "сигналам", - подчеркнул регулятор.
Московская биржа в свою очередь сообщила, что анализирует информационный поток в телеграм-каналах, на частных страницах пользователей социальных сетей и на тематических форумах, в том числе для принятия мер в целях стабилизации рыночного ценообразования, а в случаях выявления в ходе проверок признаков недобросовестной практики данные передаются в Банк России.
"Также мы всегда обращаем внимание, что лучшая защита для частного инвестора – повышение финансовой грамотности", - резюмировала биржа.
