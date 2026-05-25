https://1prime.ru/20260525/tsb--870195525.html

ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам

ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам - 25.05.2026, ПРАЙМ

ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам

Банк России и Московская биржа советуют инвесторам обращаться за финансовыми рекомендациями только к профессиональным участникам рынка и в целом повышать... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T11:24+0300

2026-05-25T11:24+0300

2026-05-25T11:24+0300

экономика

рынок

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Банк России и Московская биржа советуют инвесторам обращаться за финансовыми рекомендациями только к профессиональным участникам рынка и в целом повышать собственную финансовую грамотность, следует из ответов регулятора и биржи на запрос РИА Новости. Ранее в понедельник "Известия" написали, что в последнее время среди экспертов по фондовым рынкам всё чаще появляются "консультанты", строящие прогнозы на мистике - астрологии и картах Таро. Причем речь уже давно не о нишевых эзотерических чатах, а о вполне массовом тренде, который постепенно просачивается в инвестсоцсети, крупные платформы и даже в деловые медиа. "Давать инвестиционные рекомендации вправе только профучастники рынка ценных бумаг – инвестиционные советники, которые должны отвечать требованиям, установленным Банком России, к образованию, опыту работы", - сообщает ЦБ. "Для того чтобы отличить псевдоэксперта от инвестиционного советника, информацию о консультанте следует проверить на сайте Банка России, а именно в реестре инвестиционных советников. Если он не состоит в этом реестре, то потребитель очень рискует и может потерять свои средства, действуя по его "советам" и "сигналам", - подчеркнул регулятор. Московская биржа в свою очередь сообщила, что анализирует информационный поток в телеграм-каналах, на частных страницах пользователей социальных сетей и на тематических форумах, в том числе для принятия мер в целях стабилизации рыночного ценообразования, а в случаях выявления в ходе проверок признаков недобросовестной практики данные передаются в Банк России. "Также мы всегда обращаем внимание, что лучшая защита для частного инвестора – повышение финансовой грамотности", - резюмировала биржа.

https://1prime.ru/20260525/tsb-870195187.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, банки