ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет его активов

ЦБ подал в ЕС заявление об оспаривании нормативного акта о поддержке Украины
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Банк России 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как инструмент финансовой поддержки Украины, сообщил в понедельник ЦБ РФ.
"Банк России 22.05.2026 подал в Общий суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза от 24 февраля 2026 года № 2026/467... Банк России оспаривает нормативный акт ЕС, рассматривающий суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства", - говорится в релизе.
"Обжалование касается правового и финансового механизма, созданного указанным актом Европейского союза для предоставления Украине поддержки в 2026-2027 годах", - уточняется там.
Регламент ЕС №2026/467 допускает погашение Украиной выданного ей займа на 2026–2027 годы за счет заблокированных активов Банка России. Этот механизм в ЦБ назвали "незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и последующей легализации экспроприации суверенных активов".
Активы Банка России были заморожены после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Банк России в декабре прошлого года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear в связи с незаконными действиями депозитария. Суд 15 мая постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Однако Euroclear 18 мая заявил, что активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями.