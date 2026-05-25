https://1prime.ru/20260525/tsb-870195187.html
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России - 25.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России
Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T11:07+0300
2026-05-25T11:07+0300
2026-05-25T11:07+0300
экономика
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9a3e9a06968eff445c38bad924eec46.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети устройств, сообщает Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы". По данным регулятора, количество банкоматов за первый квартал сократилось на 1,2%, до 130,3 тысячи. При этом число POS-терминалов выросло за квартал на 0,7% и составило 5,4 миллиона штук. "Количество банкоматов несколько сократилось, а POS-терминалов выросло. Это отражает оптимизацию банками сети устройств", - говорится в обзоре.
https://1prime.ru/20260522/tsb-870133894.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6ca9054c7e4fe0898af3cbfd5fe7b97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России
ЦБ: число банкоматов сократилось на 1,2%, POS-терминалов выросло на 0,7%
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети устройств, сообщает Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы".
По данным регулятора, количество банкоматов за первый квартал сократилось на 1,2%, до 130,3 тысячи. При этом число POS-терминалов выросло за квартал на 0,7% и составило 5,4 миллиона штук.
"Количество банкоматов несколько сократилось, а POS-терминалов выросло. Это отражает оптимизацию банками сети устройств", - говорится в обзоре
.
ЦБ опубликовал алгоритм действий для пострадавших от кредитных мошенников