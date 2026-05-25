Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/tsb-870195187.html
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России - 25.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России
Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T11:07+0300
2026-05-25T11:07+0300
экономика
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9a3e9a06968eff445c38bad924eec46.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети устройств, сообщает Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы". По данным регулятора, количество банкоматов за первый квартал сократилось на 1,2%, до 130,3 тысячи. При этом число POS-терминалов выросло за квартал на 0,7% и составило 5,4 миллиона штук. "Количество банкоматов несколько сократилось, а POS-терминалов выросло. Это отражает оптимизацию банками сети устройств", - говорится в обзоре.
https://1prime.ru/20260522/tsb-870133894.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6ca9054c7e4fe0898af3cbfd5fe7b97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
11:07 25.05.2026
 
ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России

ЦБ: число банкоматов сократилось на 1,2%, POS-терминалов выросло на 0,7%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети устройств, сообщает Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы".
По данным регулятора, количество банкоматов за первый квартал сократилось на 1,2%, до 130,3 тысячи. При этом число POS-терминалов выросло за квартал на 0,7% и составило 5,4 миллиона штук.
"Количество банкоматов несколько сократилось, а POS-терминалов выросло. Это отражает оптимизацию банками сети устройств", - говорится в обзоре.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
ЦБ опубликовал алгоритм действий для пострадавших от кредитных мошенников
22 мая, 11:23
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала