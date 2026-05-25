ЦБ зафиксировал снижение количества банкоматов в России

2026-05-25T11:07+0300

экономика

финансы

россия

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети устройств, сообщает Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы". По данным регулятора, количество банкоматов за первый квартал сократилось на 1,2%, до 130,3 тысячи. При этом число POS-терминалов выросло за квартал на 0,7% и составило 5,4 миллиона штук. "Количество банкоматов несколько сократилось, а POS-терминалов выросло. Это отражает оптимизацию банками сети устройств", - говорится в обзоре.

