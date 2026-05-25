В ЦБ рассказали о росте спроса на наличные

Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России...

2026-05-25T11:46+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Теперь, что касается роста наличных. Здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом", - рассказала она на пресс-конференции в понедельник. "Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться. И мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде... преждевременно", - добавила Бакина.

