https://1prime.ru/20260525/tsb-870196008.html
В ЦБ рассказали о росте спроса на наличные
В ЦБ рассказали о росте спроса на наличные - 25.05.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о росте спроса на наличные
Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T11:46+0300
2026-05-25T11:46+0300
2026-05-25T11:46+0300
экономика
банки
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37fb8dac818aca044f7e034313ca4d7.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Теперь, что касается роста наличных. Здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом", - рассказала она на пресс-конференции в понедельник. "Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться. И мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде... преждевременно", - добавила Бакина.
https://1prime.ru/20260525/tsb--870195525.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237685_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_98c47b40934d8be361eb2fe7f9641ba8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ
В ЦБ рассказали о росте спроса на наличные
ЦБ: спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда рано
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Теперь, что касается роста наличных. Здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом", - рассказала она на пресс-конференции в понедельник.
"Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться. И мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде... преждевременно", - добавила Бакина.
ЦБ и Мосбиржа предостерегли от обращений за советами к псевдоэкспертам