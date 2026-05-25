ЦБ сохраняет за собой все средства правовой защиты

2026-05-25T13:52+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Банк России сохраняет за собой все средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступных для обжалования любых незаконных мер Евросоюза в отношении его активов, заявил регулятор. "Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступные ему для обжалования любых незаконных мер, принятых Европейским союзом либо отдельными государствами-членами Европейского союза в отношении Банка России или его активов", – говорится в пресс-релизе.

