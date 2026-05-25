Россияне не обсуждают политику на отдыхе в Турции, рассказал турагент
Российские туристы стараются не обсуждать политику во время отдыха в Турции, однако заранее интересуются общественно-политической ситуацией в стране прежде...
2026-05-25T02:54+0300
АНКАРА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские туристы стараются не обсуждать политику во время отдыха в Турции, однако заранее интересуются общественно-политической ситуацией в стране прежде всего из соображений безопасности, заявил РИА Новости турагент, член Ассоциации туроператоров (TURSAB) Джем Алабай. "Российские туристы, как правило, стараются не обсуждать политику во время отдыха, особенно в курортных регионах. Но при этом еще на этапе бронирования многие интересуются общей ситуацией в стране - проходят ли протесты, есть ли ограничения на передвижение, как работает транспорт и безопасно ли в туристических районах", - рассказал Алабай. По его словам, особенно заметно внимание к общественно-политической ситуации стало после событий весны 2025 года, когда в крупных городах Турции проходили акции протеста, а в соцсетях активно распространялись видеозаписи с митингов. При этом, как отметил собеседник агентства, туристы в основном уточняют обстановку в Стамбуле и Анкаре, тогда как курортные зоны Средиземноморья традиционно остаются вне политической повестки и продолжают жить в обычном режиме. Алабай добавил, что российские туристы сейчас в целом стали внимательнее относиться к вопросам безопасности и внутренней стабильности стран для отдыха. По словам собеседника РИА Новости, многие перед поездкой также следят за курсом лиры, уровнем цен, ситуацией в аэропортах и возможными перебоями в авиасообщении, однако это не приводит к массовым отменам туров, поскольку Турция по-прежнему остается одним из самых популярных направлений для россиян.
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Анкара
РИА Новости: российские туристы стараются не обсуждать политику в Турции
