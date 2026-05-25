https://1prime.ru/20260525/ukraina-870186874.html

На Украине разгорается скандал между главкомом ВСУ и министром обороны

На Украине разгорается скандал между главкомом ВСУ и министром обороны - 25.05.2026, ПРАЙМ

На Украине разгорается скандал между главкомом ВСУ и министром обороны

Публичный скандал разгорается на Украине между главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым, конфликт касается потоков... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T00:02+0300

2026-05-25T00:02+0300

2026-05-25T00:02+0300

общество

экономика

украина

рф

всу

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870186874.jpg?1779656557

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Публичный скандал разгорается на Украине между главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым, конфликт касается потоков финансирования оружия, Сырский лоббирует приобретение артиллерийских снарядов у знакомых поставщиков, Федоров выступает против, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Украине сообщают о публичном конфликте министра Федорова и главкома ВСУ Сырского. Причиной стал контроль над закупками вооружений", - рассказал собеседник агентства. По его словам, глава оборонного ведомства Украины пытается полностью отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии. По некоторым данным, например, Федоров считает, что нужно полностью исключить приобретение артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, а также минометов, и предлагает сосредоточиться на иных типах вооружения. "Отметим, что глава оборонного ведомства имеет множество подконтрольных компаний, осуществляющих производство различных беспилотных систем, в то время, как Сырский "зарабатывал" через закупки боеприпасов у "проверенных" поставщиков", - сообщил собеседник. В конце апреля депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку наземных беспилотников, которых ВСУ критически не хватает. В марте Федоров заявил, что на Украине заработала первая частная система противовоздушной обороны. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в феврале заявил РИА Новости, что ВСУ активизировали атаки БПЛА на фоне назначения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, рф, всу, мид рф, мид