Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пытались уничтожить". В США заявили о судьбоносном решении против России - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260525/ukraina-870187458.html
"Пытались уничтожить". В США заявили о судьбоносном решении против России
"Пытались уничтожить". В США заявили о судьбоносном решении против России - 25.05.2026, ПРАЙМ
"Пытались уничтожить". В США заявили о судьбоносном решении против России
Западная стратегия в отношении России потерпела неудачу, из-за чего США придется изменить стратегию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T01:04+0300
2026-05-25T01:13+0300
сша
украина
китай
нато
цру
мид рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_b1d650df1ba062359a56ddf8f7182022.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Западная стратегия в отношении России потерпела неудачу, из-за чего США придется изменить стратегию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."У США была стратегия, согласно которой они пытались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась", — отметил эксперт.В связи с этой неудачей США, по его мнению, придется изменить направление экспансии."Они будут двигаться с севера на юг. Таким образом, глобальная конкуренция заключается в том, что страны пытаются реорганизовать свою деятельность, чтобы получить ресурсы, необходимые для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США", — пояснил Джонсон.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20260524/es-870171404.html
сша
украина
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_4e9c1f90e363a4634ca472de90ad9a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, китай, нато, цру, мид рф, россия
США, УКРАИНА, КИТАЙ, НАТО, ЦРУ, МИД РФ, РОССИЯ
01:04 25.05.2026 (обновлено: 01:13 25.05.2026)
 
"Пытались уничтожить". В США заявили о судьбоносном решении против России

Аналитик Джонсон: планы Запада относительно России потерпели крах

© flickr.com / U.S. 6th Fleet#Военные корабли США и Турции в Черном море
#Военные корабли США и Турции в Черном море - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
© flickr.com / U.S. 6th Fleet
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Западная стратегия в отношении России потерпела неудачу, из-за чего США придется изменить стратегию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"У США была стратегия, согласно которой они пытались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась", — отметил эксперт.

В связи с этой неудачей США, по его мнению, придется изменить направление экспансии.

"Они будут двигаться с севера на юг. Таким образом, глобальная конкуренция заключается в том, что страны пытаются реорганизовать свою деятельность, чтобы получить ресурсы, необходимые для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США", — пояснил Джонсон.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.
Ракетный комплекс Искандер во время показа образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. 22 августа 2017 - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
"Русские идут". На Западе сделали неприятное признание о России
Вчера, 01:50
 
СШАУКРАИНАКИТАЙНАТОЦРУМИД РФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала