"Пытались уничтожить". В США заявили о судьбоносном решении против России
Аналитик Джонсон: планы Запада относительно России потерпели крах
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Западная стратегия в отношении России потерпела неудачу, из-за чего США придется изменить стратегию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"У США была стратегия, согласно которой они пытались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась", — отметил эксперт.
В связи с этой неудачей США, по его мнению, придется изменить направление экспансии.
"Они будут двигаться с севера на юг. Таким образом, глобальная конкуренция заключается в том, что страны пытаются реорганизовать свою деятельность, чтобы получить ресурсы, необходимые для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США", — пояснил Джонсон.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.
