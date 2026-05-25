"Пытались уничтожить". В США заявили о судьбоносном решении против России

Западная стратегия в отношении России потерпела неудачу, из-за чего США придется изменить стратегию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик...

2026-05-25T01:04+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Западная стратегия в отношении России потерпела неудачу, из-за чего США придется изменить стратегию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."У США была стратегия, согласно которой они пытались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась", — отметил эксперт.В связи с этой неудачей США, по его мнению, придется изменить направление экспансии."Они будут двигаться с севера на юг. Таким образом, глобальная конкуренция заключается в том, что страны пытаются реорганизовать свою деятельность, чтобы получить ресурсы, необходимые для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США", — пояснил Джонсон.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.

сша, украина, китай, нато, цру, мид рф, россия