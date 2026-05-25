"До полного разгрома". На Западе заявили обострении конфликта с Россией
Политолог Крайнер: ЕС изо всех сил стремится затянуть конфликт на Украине
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейские страны упорно стремятся затянуть противостояние на Украине, так как самостоятельно начать новую войну с Россией им будет не под силу, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер.
"Я думаю, Россия доведет войну на Украине до победного конца — до полного разгрома киевского режима. И если это произойдет <…> до того как европейцы будут готовы к войне, то, по сути, все будет закончено. <…> Но если Европе удастся как бы прикрепить свою новую войну с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою",— заявил эксперт.
Но Россия, по его мнению, выйдет победителем в украинском конфликте, а европейским странам в любом случае придется нести ответственность за свои провокации.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Европа всячески стремится затормозить процесс дипломатического разрешения кризиса на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
