Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"До полного разгрома". На Западе заявили обострении конфликта с Россией - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260525/ukraina-870188528.html
"До полного разгрома". На Западе заявили обострении конфликта с Россией
"До полного разгрома". На Западе заявили обострении конфликта с Россией - 25.05.2026, ПРАЙМ
"До полного разгрома". На Западе заявили обострении конфликта с Россией
Европейские страны упорно стремятся затянуть противостояние на Украине, так как самостоятельно начать новую войну с Россией им будет не под силу, такое мнение в | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T03:20+0300
2026-05-25T03:20+0300
европа
украина
запад
россия
сергей лавров
владимир зеленский
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_b1d650df1ba062359a56ddf8f7182022.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейские страны упорно стремятся затянуть противостояние на Украине, так как самостоятельно начать новую войну с Россией им будет не под силу, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер."Я думаю, Россия доведет войну на Украине до победного конца — до полного разгрома киевского режима. И если это произойдет &lt;…&gt; до того как европейцы будут готовы к войне, то, по сути, все будет закончено. &lt;…&gt; Но если Европе удастся как бы прикрепить свою новую войну с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою",— заявил эксперт.Но Россия, по его мнению, выйдет победителем в украинском конфликте, а европейским странам в любом случае придется нести ответственность за свои провокации.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Европа всячески стремится затормозить процесс дипломатического разрешения кризиса на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
https://1prime.ru/20260523/es-870169787.html
европа
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_4e9c1f90e363a4634ca472de90ad9a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, запад, россия, сергей лавров, владимир зеленский, мид рф
ЕВРОПА, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД РФ
03:20 25.05.2026
 
"До полного разгрома". На Западе заявили обострении конфликта с Россией

Политолог Крайнер: ЕС изо всех сил стремится затянуть конфликт на Украине

© flickr.com / U.S. 6th Fleet#Военные корабли США и Турции в Черном море
#Военные корабли США и Турции в Черном море - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
© flickr.com / U.S. 6th Fleet
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейские страны упорно стремятся затянуть противостояние на Украине, так как самостоятельно начать новую войну с Россией им будет не под силу, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер.

"Я думаю, Россия доведет войну на Украине до победного конца — до полного разгрома киевского режима. И если это произойдет <…> до того как европейцы будут готовы к войне, то, по сути, все будет закончено. <…> Но если Европе удастся как бы прикрепить свою новую войну с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою",— заявил эксперт.

Но Россия, по его мнению, выйдет победителем в украинском конфликте, а европейским странам в любом случае придется нести ответственность за свои провокации.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Европа всячески стремится затормозить процесс дипломатического разрешения кризиса на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
"Это цель". Во Франции сделали резкое заявление о войне с Россией
23 мая, 23:27
 
ЕВРОПАУКРАИНАЗАПАДРОССИЯСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала