В Госдуме предупредили об изменениях в системе страхования вкладов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным...

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 миллионов рублей, а по счетам эскроу — до 30 миллионов рублей. О том, зачем нужны эти изменения, агентству "Прайм" рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Увеличение страхового покрытия до 2 миллионов рублей затронет два вида рублёвых вкладов: депозиты на срок более трёх лет, по условиям которых при досрочном возврате проценты выплачиваются по ставке не выше, чем по вкладам до востребования, а также вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами (то есть такие, по которым владелец не вправе требовать возврат досрочно) на срок от одного года до трёх лет. Возмещение по таким инструментам будет рассчитываться отдельно от выплат по обычным вкладам."Смысл этой инициативы связан с тем, что государство хочет усилить защиту именно тех форм размещения денег, которые рассчитаны на более долгий срок. Для банков длинные рублёвые депозиты дают ресурс, который можно планировать на годы вперёд. Для граждан повышенный лимит снижает страховой риск, и человек готов держать деньги в банке дольше обычного", — пояснил Гаврилов.Отдельный блок изменений касается рынка недвижимости. Предельный размер страхового возмещения по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи жилья, расчетов по договорам долевого строительства и стройподряда, увеличивается втрое — с 10 до 30 миллионов рублей. По оценке парламентария, это важно, поскольку прежний лимит в крупных городах уже давно расходится с реальными ценами квартир. Увеличение страховки до 30 миллионов рублей делает механизм расчетов через эскроу гораздо более защищенным для покупателя.Законопроект также меняет экономику самого страхования. Ставки отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по долгосрочным рублёвым депозитам и эскроу-счетам снижаются более чем вдвое, а по валютным вкладам повышаются. Таким образом, кредитным организациям становится дешевле привлекать длинные рублёвые пассивы, что даёт им пространство для конкуренции за такие деньги через ставку по вкладу.Одновременно рост отчислений по валютным вкладам работает против долларизации балансов и соответствует линии Центробанка на снижение доли иностранной валюты в банковской системе.При этом Гаврилов напомнил, что базовая логика страхования вкладов сохраняется: вкладчик получает возмещение в пределах установленной суммы по одному банку, включая начисленные проценты. Суммы сверх страхового лимита остаются требованием к банку и возвращаются уже в рамках ликвидационных процедур, если для этого хватает имущества.“Поэтому практический вывод для вкладчиков остаётся прежним — при размещении крупной суммы нужно смотреть срок, валюту, тип продукта и размер начисляемых процентов, которые тоже входят в лимит”, - заключил Гаврилов.

