Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Деньги просто исчезнут”. Чей вклад в банке могут признать выморочным - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260525/vklady-870146024.html
“Деньги просто исчезнут”. Чей вклад в банке могут признать выморочным
“Деньги просто исчезнут”. Чей вклад в банке могут признать выморочным - 25.05.2026, ПРАЙМ
“Деньги просто исчезнут”. Чей вклад в банке могут признать выморочным
Российские банки всё чаще сталкиваются с так называемыми "спящими" вкладами — счетами, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с владельцем... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T03:03+0300
2026-05-25T03:03+0300
банки
финансы
доход по вкладу
банковский вклад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889610_0:13:2912:1651_1920x0_80_0_0_943194627ccfba90923a93b4f43a098b.png
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки всё чаще сталкиваются с так называемыми "спящими" вкладами — счетами, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с владельцем утрачена. В таких случаях деньги клиента могут быть фактически потеряны: списаны за обслуживание или даже перейти государству, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев."Доступ к деньгам может быть затруднён или вовсе потерян по целому ряду причин", — предупреждает юрист.Первая - начисление комиссии за обслуживание неиспользуемого счёта. После истечения срока депозита остаток обычно переводится на текущий счёт с низкой или нулевой ставкой. Если клиент не совершает операций, банк начинает списывать плату за ведение счёта, и со временем баланс может обнулиться. После этого банк вправе закрыть счёт в одностороннем порядке, и клиент лишается доступа к своим средствам.Вторая ситуация связана с наследованием. Если владелец "спящего" вклада скончался, а наследники не обратились к нотариусу в течение шести месяцев (или пропустили срок без восстановления), депозит признаётся выморочным имуществом и переходит в собственность государства. При этом вклад наследуется как по закону, так и по завещанию, но без активных действий наследников деньги уходят в казну.Просто взять и присвоить себе чьи-то деньги банк не может. Но описанные механизмы — списание комиссий и переход к государству — вполне реальны и могут привести к полной утрате сбережений, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке деньгах.
https://1prime.ru/20260511/protsenty-869786964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889610_347:0:2566:1664_1920x0_80_0_0_e6958be9bc97455e261cb411af24bb39.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, доход по вкладу, банковский вклад
Банки, Финансы, доход по вкладу, банковский вклад
03:03 25.05.2026
 
“Деньги просто исчезнут”. Чей вклад в банке могут признать выморочным

Юрист Базылев: деньги на спящих вкладах в некоторых случаях могут быть потеряны

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИнвестиции и бизнес
Инвестиции и бизнес - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки всё чаще сталкиваются с так называемыми "спящими" вкладами — счетами, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с владельцем утрачена. В таких случаях деньги клиента могут быть фактически потеряны: списаны за обслуживание или даже перейти государству, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
"Доступ к деньгам может быть затруднён или вовсе потерян по целому ряду причин", — предупреждает юрист.
Первая - начисление комиссии за обслуживание неиспользуемого счёта. После истечения срока депозита остаток обычно переводится на текущий счёт с низкой или нулевой ставкой. Если клиент не совершает операций, банк начинает списывать плату за ведение счёта, и со временем баланс может обнулиться. После этого банк вправе закрыть счёт в одностороннем порядке, и клиент лишается доступа к своим средствам.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Для жизни на проценты со вклада нужно больше денег, чем говорят
11 мая, 03:03
Вторая ситуация связана с наследованием. Если владелец "спящего" вклада скончался, а наследники не обратились к нотариусу в течение шести месяцев (или пропустили срок без восстановления), депозит признаётся выморочным имуществом и переходит в собственность государства. При этом вклад наследуется как по закону, так и по завещанию, но без активных действий наследников деньги уходят в казну.
Просто взять и присвоить себе чьи-то деньги банк не может. Но описанные механизмы — списание комиссий и переход к государству — вполне реальны и могут привести к полной утрате сбережений, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке деньгах.
 
БанкиФинансыдоход по вкладубанковский вклад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала