“Деньги просто исчезнут”. Чей вклад в банке могут признать выморочным
2026-05-25T03:03+0300
Юрист Базылев: деньги на спящих вкладах в некоторых случаях могут быть потеряны
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки всё чаще сталкиваются с так называемыми "спящими" вкладами — счетами, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с владельцем утрачена. В таких случаях деньги клиента могут быть фактически потеряны: списаны за обслуживание или даже перейти государству, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
"Доступ к деньгам может быть затруднён или вовсе потерян по целому ряду причин", — предупреждает юрист.
Первая - начисление комиссии за обслуживание неиспользуемого счёта. После истечения срока депозита остаток обычно переводится на текущий счёт с низкой или нулевой ставкой. Если клиент не совершает операций, банк начинает списывать плату за ведение счёта, и со временем баланс может обнулиться. После этого банк вправе закрыть счёт в одностороннем порядке, и клиент лишается доступа к своим средствам.
Вторая ситуация связана с наследованием. Если владелец "спящего" вклада скончался, а наследники не обратились к нотариусу в течение шести месяцев (или пропустили срок без восстановления), депозит признаётся выморочным имуществом и переходит в собственность государства. При этом вклад наследуется как по закону, так и по завещанию, но без активных действий наследников деньги уходят в казну.
Просто взять и присвоить себе чьи-то деньги банк не может. Но описанные механизмы — списание комиссий и переход к государству — вполне реальны и могут привести к полной утрате сбережений, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке деньгах.