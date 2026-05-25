“Деньги просто исчезнут”. Чей вклад в банке могут признать выморочным

2026-05-25T03:03+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки всё чаще сталкиваются с так называемыми "спящими" вкладами — счетами, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с владельцем утрачена. В таких случаях деньги клиента могут быть фактически потеряны: списаны за обслуживание или даже перейти государству, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев."Доступ к деньгам может быть затруднён или вовсе потерян по целому ряду причин", — предупреждает юрист.Первая - начисление комиссии за обслуживание неиспользуемого счёта. После истечения срока депозита остаток обычно переводится на текущий счёт с низкой или нулевой ставкой. Если клиент не совершает операций, банк начинает списывать плату за ведение счёта, и со временем баланс может обнулиться. После этого банк вправе закрыть счёт в одностороннем порядке, и клиент лишается доступа к своим средствам.Вторая ситуация связана с наследованием. Если владелец "спящего" вклада скончался, а наследники не обратились к нотариусу в течение шести месяцев (или пропустили срок без восстановления), депозит признаётся выморочным имуществом и переходит в собственность государства. При этом вклад наследуется как по закону, так и по завещанию, но без активных действий наследников деньги уходят в казну.Просто взять и присвоить себе чьи-то деньги банк не может. Но описанные механизмы — списание комиссий и переход к государству — вполне реальны и могут привести к полной утрате сбережений, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке деньгах.

