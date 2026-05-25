https://1prime.ru/20260525/volfram-870209709.html
СМИ узнали, почему США отчаянно ищут вольфрам
СМИ узнали, почему США отчаянно ищут вольфрам - 25.05.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему США отчаянно ищут вольфрам
США вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая и из-за того, что в самих Штатах уже более 10 лет не работают | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T23:46+0300
2026-05-25T23:46+0300
2026-05-25T23:46+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
иран
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83961/36/839613647_0:84:2100:1265_1920x0_80_0_0_a990d435b0dcc231ac2af5b7874a8885.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая – ПРАЙМ. США вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая и из-за того, что в самих Штатах уже более 10 лет не работают собственные рудники, сообщает телеканал NBC News. "По мере того как США ведут войну против Ирана, они стремительно расходуют запасы высокотехнологичного оружия и боеприпасов… Для их восполнения потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай, что заставляет США отчаянно искать его в других местах… В США нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года", - говорится в сообщении телеканала. Главная ставка в попытках снизить зависимость американского ВПК от Пекина сейчас делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее, отмечается в публикации. Для замещения поставок американская компания Almonty Industries реанимировала в марте рудник Сангдонг, заброшенный более 30 лет назад из-за дешевого импорта из КНР. Ожидается, что после перезапуска этот объект станет одним из крупнейших источников вольфрама в мире за пределами Китая, сообщает телеканал. По данным телеканала, вольфрам незаменим для национальной обороны США, поскольку он применяется в истребителях, бетонобойных бомбах, бронебойных снарядах и ракетных комплексах, включая Tomahawk и комплексы Patriot.
https://1prime.ru/20260317/ft-868375729.html
сша
китай
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83961/36/839613647_0:237:2101:1812_1920x0_80_0_0_18788a2033008099f38abe461a02ec40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, иран, россия
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ИРАН, РОССИЯ
СМИ узнали, почему США отчаянно ищут вольфрам
NBC News: США ищут вольфрам для оружия, поскольку своих рудников нет уже более 10 лет
ВАШИНГТОН, 25 мая – ПРАЙМ. США вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая и из-за того, что в самих Штатах уже более 10 лет не работают собственные рудники, сообщает телеканал NBC News.
"По мере того как США
ведут войну против Ирана
, они стремительно расходуют запасы высокотехнологичного оружия и боеприпасов… Для их восполнения потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай
, что заставляет США отчаянно искать его в других местах… В США нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года", - говорится в сообщении телеканала.
Главная ставка в попытках снизить зависимость американского ВПК от Пекина
сейчас делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее
, отмечается в публикации.
FT сообщила о росте цен на редкие металлы для военной промышленности
Для замещения поставок американская компания Almonty Industries реанимировала в марте рудник Сангдонг, заброшенный более 30 лет назад из-за дешевого импорта из КНР. Ожидается, что после перезапуска этот объект станет одним из крупнейших источников вольфрама в мире за пределами Китая, сообщает телеканал.
По данным телеканала, вольфрам незаменим для национальной обороны США, поскольку он применяется в истребителях, бетонобойных бомбах, бронебойных снарядах и ракетных комплексах, включая Tomahawk и комплексы Patriot.