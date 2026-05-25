Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/vuchichi-870190324.html
Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку
Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку - 25.05.2026, ПРАЙМ
Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку
Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что скоро может уйти в отставку. | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T05:31+0300
2026-05-25T05:52+0300
экономика
общество
мировая экономика
сербия
китай
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870190324.jpg?1779677539
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что скоро может уйти в отставку. Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года. "Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке", - приводит слова Вучича сербский телеканал N1. Как сообщается, сербский лидер также заявил, что не намерен "сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич". Помимо этого Вучич сказал, что правящая Сербская прогрессивная партия организует собрания с 26 по 28 июня. Как отметил президент, послания, направленные населению по итогам собраний, будут важнее числа пришедших. Экс-президент Сербии Борис Тадич досрочно ушел в отставку в 2012 году, чтобы парламентские выборы в стране прошли совместно с президентскими. Местные аналитики полагали, что своим уходом Тадич хотел укрепить позиции Демократической партии, которую он возглавлял.
сербия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сербия, китай, александр вучич
Экономика, Общество , Мировая экономика, СЕРБИЯ, КИТАЙ, Александр Вучич
05:31 25.05.2026 (обновлено: 05:52 25.05.2026)
 
Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что скоро может уйти в отставку.
Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.
"Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке", - приводит слова Вучича сербский телеканал N1.
Как сообщается, сербский лидер также заявил, что не намерен "сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич".
Помимо этого Вучич сказал, что правящая Сербская прогрессивная партия организует собрания с 26 по 28 июня. Как отметил президент, послания, направленные населению по итогам собраний, будут важнее числа пришедших.
Экс-президент Сербии Борис Тадич досрочно ушел в отставку в 2012 году, чтобы парламентские выборы в стране прошли совместно с президентскими. Местные аналитики полагали, что своим уходом Тадич хотел укрепить позиции Демократической партии, которую он возглавлял.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСЕРБИЯКИТАЙАлександр Вучич
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала