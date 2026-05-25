Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в первом квартале 2026 года сократился ввод жилья - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260525/vvod-870190087.html
В России в первом квартале 2026 года сократился ввод жилья
В России в первом квартале 2026 года сократился ввод жилья - 25.05.2026, ПРАЙМ
В России в первом квартале 2026 года сократился ввод жилья
Российские застройщики в первом квартале 2026 года в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца, что почти в два раза меньше, чем в первом квартале прошлого... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T05:25+0300
2026-05-25T05:28+0300
недвижимость
бизнес
россия
красноярский край
тамбовская область
бурятия
ерз.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870190087.jpg?1779676125
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские застройщики в первом квартале 2026 года в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца, что почти в два раза меньше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил РИА Недвижимость руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик. "Девелоперы стали более аккуратно планировать сроки ввода: в условиях спада на рынке они заранее корректируют графики, чтобы минимизировать длительные задержки. Кроме того, усилился контроль со стороны государства и банков: на эскроу-счетах к дате ввода в среднем накапливается около 70% необходимой суммы для погашения кредита, а остаток кредитных средств начисляется уже по рыночной ставке. Поэтому застройщикам выгоднее организовать короткие переносы и завершить строительство в ближайшие два-три месяца, а не откладывать ввод на полгода и более", - рассказал он. При этом, по статистике ЕРЗ, доля новостроек, введенных с опозданием, выросла с 37 до 45%. Чаще всего девелоперы сдавали жилье с запозданием от одного до трех месяцев (13% домов). С задержкой от трех до шести месяцев ввели 10% домов, менее одного месяца – 9%, от шести месяцев до года – 8%, больше года – 5%. Вовремя ввели в эксплуатацию 12% новостроек, а досрочно – 44%. В первом квартале текущего года с переносом срока дома сдавала почти половина российских застройщиков (182 из 372 компаний). Самый большой средний срок задержки у компании "Самолет" – 3,8 месяца, отметил Холопик. По его словам, сильнее всего сдача домов в среднем задерживалась во Владимирской (26,7 месяца) и Смоленской области (24,5 месяца), а также в Красноярском крае (13,9 месяца). Меньше всех задерживали ввод новостроек в Псковской и Тамбовской областях (на 0,2 месяца), Бурятии, Ульяновской области и Пермском крае (на 0,1 месяца). В Москве средней срок переноса составил 2,7 месяца, а в Санкт-Петербурге – 0,1 месяца. Без опозданий в первом квартале сдавали дома в Пензенской, Белгородской, Ивановской, Вологодской, Рязанской, Новгородской, Кировской, Брянской и Курской областях, а также в Хакасии, Тыве, Башкортостане, Марий Эл, Забайкальском крае.
красноярский край
тамбовская область
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, красноярский край, тамбовская область, бурятия, ерз.рф
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Тамбовская область, Бурятия, ЕРЗ.РФ
05:25 25.05.2026 (обновлено: 05:28 25.05.2026)
 
В России в первом квартале 2026 года сократился ввод жилья

РИА Новости: ввод жилья в России в первомквартале 2026 года сократился почти в два раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские застройщики в первом квартале 2026 года в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца, что почти в два раза меньше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил РИА Недвижимость руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик.
"Девелоперы стали более аккуратно планировать сроки ввода: в условиях спада на рынке они заранее корректируют графики, чтобы минимизировать длительные задержки. Кроме того, усилился контроль со стороны государства и банков: на эскроу-счетах к дате ввода в среднем накапливается около 70% необходимой суммы для погашения кредита, а остаток кредитных средств начисляется уже по рыночной ставке. Поэтому застройщикам выгоднее организовать короткие переносы и завершить строительство в ближайшие два-три месяца, а не откладывать ввод на полгода и более", - рассказал он.
При этом, по статистике ЕРЗ, доля новостроек, введенных с опозданием, выросла с 37 до 45%. Чаще всего девелоперы сдавали жилье с запозданием от одного до трех месяцев (13% домов). С задержкой от трех до шести месяцев ввели 10% домов, менее одного месяца – 9%, от шести месяцев до года – 8%, больше года – 5%. Вовремя ввели в эксплуатацию 12% новостроек, а досрочно – 44%.
В первом квартале текущего года с переносом срока дома сдавала почти половина российских застройщиков (182 из 372 компаний). Самый большой средний срок задержки у компании "Самолет" – 3,8 месяца, отметил Холопик.
По его словам, сильнее всего сдача домов в среднем задерживалась во Владимирской (26,7 месяца) и Смоленской области (24,5 месяца), а также в Красноярском крае (13,9 месяца). Меньше всех задерживали ввод новостроек в Псковской и Тамбовской областях (на 0,2 месяца), Бурятии, Ульяновской области и Пермском крае (на 0,1 месяца). В Москве средней срок переноса составил 2,7 месяца, а в Санкт-Петербурге – 0,1 месяца.
Без опозданий в первом квартале сдавали дома в Пензенской, Белгородской, Ивановской, Вологодской, Рязанской, Новгородской, Кировской, Брянской и Курской областях, а также в Хакасии, Тыве, Башкортостане, Марий Эл, Забайкальском крае.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙТамбовская областьБурятияЕРЗ.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала