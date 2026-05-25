В России в первом квартале 2026 года сократился ввод жилья

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские застройщики в первом квартале 2026 года в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца, что почти в два раза меньше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил РИА Недвижимость руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик. "Девелоперы стали более аккуратно планировать сроки ввода: в условиях спада на рынке они заранее корректируют графики, чтобы минимизировать длительные задержки. Кроме того, усилился контроль со стороны государства и банков: на эскроу-счетах к дате ввода в среднем накапливается около 70% необходимой суммы для погашения кредита, а остаток кредитных средств начисляется уже по рыночной ставке. Поэтому застройщикам выгоднее организовать короткие переносы и завершить строительство в ближайшие два-три месяца, а не откладывать ввод на полгода и более", - рассказал он. При этом, по статистике ЕРЗ, доля новостроек, введенных с опозданием, выросла с 37 до 45%. Чаще всего девелоперы сдавали жилье с запозданием от одного до трех месяцев (13% домов). С задержкой от трех до шести месяцев ввели 10% домов, менее одного месяца – 9%, от шести месяцев до года – 8%, больше года – 5%. Вовремя ввели в эксплуатацию 12% новостроек, а досрочно – 44%. В первом квартале текущего года с переносом срока дома сдавала почти половина российских застройщиков (182 из 372 компаний). Самый большой средний срок задержки у компании "Самолет" – 3,8 месяца, отметил Холопик. По его словам, сильнее всего сдача домов в среднем задерживалась во Владимирской (26,7 месяца) и Смоленской области (24,5 месяца), а также в Красноярском крае (13,9 месяца). Меньше всех задерживали ввод новостроек в Псковской и Тамбовской областях (на 0,2 месяца), Бурятии, Ульяновской области и Пермском крае (на 0,1 месяца). В Москве средней срок переноса составил 2,7 месяца, а в Санкт-Петербурге – 0,1 месяца. Без опозданий в первом квартале сдавали дома в Пензенской, Белгородской, Ивановской, Вологодской, Рязанской, Новгородской, Кировской, Брянской и Курской областях, а также в Хакасии, Тыве, Башкортостане, Марий Эл, Забайкальском крае.

