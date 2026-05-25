Wildberries отложил введение единых условий для продавцов из России и КНР

Wildberries отложил уравнивание комиссий для российских и зарубежных продавцов, запланированное на 25 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

2026-05-25T15:24+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Wildberries отложил уравнивание комиссий для российских и зарубежных продавцов, запланированное на 25 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ранее группа РВБ анонсировала, что с 25 мая вводит единые условия работы для российских и китайских продавцов на маркетплейсе. В рамках обновлений для китайских и российских предпринимателей будут выравнены комиссии с продаж по категориям товаров, внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения для повышения эффективности продаж. "Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. В этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время", - ответили в пресс-службе Wildberries на вопрос, введены ли с понедельника равные комиссии. В марте Федеральная антимонопольная служба сообщала, что Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны были предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию. В апреле глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба получила скорректированные практики от платформ в срок.

