Wildberries планирует построить еще один склад в Белоруссии - 25.05.2026, ПРАЙМ
Wildberries планирует построить еще один склад в Белоруссии
2026-05-25T18:33+0300
2026
18:33 25.05.2026
 
Wildberries планирует построить еще один склад в Белоруссии

Глава РВБ Ким: Wildberries планирует построить в Белоруссии еще один складской комплекс

МИНСК, 25 мая - ПРАЙМ. Wildberries планирует строительство в Белоруссии еще одного складского комплекса, сообщила глава РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Татьяна Ким.
В понедельник в Минске прошла встреча Ким и премьера Белоруссии Александра Турчина. Стороны обсудили партнерство и возможности для местного бизнеса, включая завершение строительства логистического хаба компании в Белоруссии, улучшенные условия работы для белорусских брендов на маркетплейсе.
"Немножко задержались с запуском склада: планировали в прошлом году запустить, но возникли некоторые технические проблемы, в том числе связанные с тем, что это наш первый склад за пределами Российской Федерации, и, конечно, многих нюансов мы не знали. Думаю, что следующий наш склад, который мы тоже сегодня обсуждали, уже будет строиться гораздо быстрее", - сказала Ким журналистам по итогам встречи с белорусским премьером.
Отвечая на вопрос РИА Новости, она уточнила, что речь идет о строительстве еще одного складского комплекса в Белоруссии. "Я имела в виду Беларусь", - сказала Ким. По ее словам, детали проекта обсуждаются, выход на стройплощадку для земельных работ возможен уже в текущем году.
Ким также пояснила РИА Новости, что первый логистический хаб в республике, который сейчас вводится очередями, планируется полностью сдать в эксплуатацию в конце этого года - начале следующего года.
Она пояснила, что здание склада уже полностью построено, идет монтаж конструкций, доработка, установка противопожарной системы. Уже функционирует около 20 тысяч квадратных метров склада из 140 тысяч квадратных метров, предусмотренных проектом.
Основательница маркетплейса отметила, что полный ввод в эксплуатацию логистического хаба сократит сроки доставки товаров белорусским покупателям, хотя и сейчас в среднем по стране доставка занимает 55 часов, что является очень хорошим результатом. При этом расширится ассортимент товаров, хранящихся на складе под Минском, что ускорит доставку товаров этой категории и расширит возможности белорусских предпринимателей для экспорта за пределы республики.
"В принципе, все те вещи, которые мы обсуждали в прошлом и позапрошлом году (с властями Белоруссии - ред.), все те обязательства, которые взяли на себя, плюс-минус все выполнены", - подчеркнула основательница маркетплейса.
В понедельник Ким посетила открываемый компанией самый крупный логистический центр в Белоруссии площадью 140 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен на территории индустриального парка "Великий камень" вблизи Минска, общий объем инвестиций составил около 11 миллиардов российских рублей. Складской комплекс уже начал работу в тестовом режиме с конца апреля.
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
