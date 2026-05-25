Захарова объяснила, почему британские парламентарии несут чушь - 25.05.2026, ПРАЙМ
Захарова объяснила, почему британские парламентарии несут чушь
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в парламенте Великобритании "заправляются" дешевым пивом во время рабочего дня, а потом несут чушь про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля." В социальный сетях появилось видео, где член британского парламента заявила, что в Гортоне и Дентоне (округ в Манчестере) гражданам приходится платить полную цену за пинту пива, в то время как в парламенте пиво дешевле, а некоторые депутаты пьют перед голосованием. "Теперь понятно, почему они такую чушь несут про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля". Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте - вот и заправляются на работе", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова: в парламенте Британии "заправляются" пивом, а потом несут чушь про "руку Кремля"

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в парламенте Великобритании "заправляются" дешевым пивом во время рабочего дня, а потом несут чушь про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля."
В социальный сетях появилось видео, где член британского парламента заявила, что в Гортоне и Дентоне (округ в Манчестере) гражданам приходится платить полную цену за пинту пива, в то время как в парламенте пиво дешевле, а некоторые депутаты пьют перед голосованием.
"Теперь понятно, почему они такую чушь несут про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля". Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте - вот и заправляются на работе", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
