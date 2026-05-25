https://1prime.ru/20260525/zapad-870188736.html
Запад начнет постепенно смягчать санкции против России, уверен Шохин
Запад начнет постепенно смягчать санкции против России, уверен Шохин - 25.05.2026, ПРАЙМ
Запад начнет постепенно смягчать санкции против России, уверен Шохин
Западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первые ослабления санкций можно ожидать... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T03:48+0300
2026-05-25T03:48+0300
2026-05-25T04:21+0300
экономика
россия
восточная европа
александр шохин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870188736.jpg?1779672083
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первые ослабления санкций можно ожидать уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова", - сказал Шохин. При этом важно важно не допустить перманентного состояния напряженности, подчеркнул он. "Поэтому сейчас, как и 50 с лишним лет назад, нужен аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ, потому что те границы, которые тогда были зафиксированы, их уже нет в Восточной Европе, нет и Советского Союза", - пояснил глава РСПП. "Но тем не менее мы верим в снятие геополитических ограничений, постепенное восстановление нормальных торговых отношений, восстановление роли международных правил игры, которые сейчас никто не соблюдает. Ведь не только санкции, но и торговые войны, на протяжении последних лет подрывали мировую торговлю и технологическое сотрудничество", - добавил Шохин. Кроме того, по его словам, на повестке остается вопрос ушедших из России компаний. "Так что, безусловно, надеемся на то, что в этом году многие ограничения будут постепенно сниматься", - заключил глава РСПП.
восточная европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, восточная европа, александр шохин, рспп
Экономика, РОССИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Александр Шохин, РСПП
Запад начнет постепенно смягчать санкции против России, уверен Шохин
Глава РСПП Шохин: Запад начнет смягчать санкции против России уже в этом году
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первые ослабления санкций можно ожидать уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова", - сказал Шохин.
При этом важно важно не допустить перманентного состояния напряженности, подчеркнул он. "Поэтому сейчас, как и 50 с лишним лет назад, нужен аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ, потому что те границы, которые тогда были зафиксированы, их уже нет в Восточной Европе, нет и Советского Союза", - пояснил глава РСПП.
"Но тем не менее мы верим в снятие геополитических ограничений, постепенное восстановление нормальных торговых отношений, восстановление роли международных правил игры, которые сейчас никто не соблюдает. Ведь не только санкции, но и торговые войны, на протяжении последних лет подрывали мировую торговлю и технологическое сотрудничество", - добавил Шохин.
Кроме того, по его словам, на повестке остается вопрос ушедших из России компаний.
"Так что, безусловно, надеемся на то, что в этом году многие ограничения будут постепенно сниматься", - заключил глава РСПП.