Матвиенко высказалась о зарплатах почтальонов - 25.05.2026, ПРАЙМ
Матвиенко высказалась о зарплатах почтальонов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на недопустимость зарплаты почтальона, которая по размеру "не дотягивает" до прожиточного минимума.
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на недопустимость зарплаты почтальона, которая по размеру "не дотягивает" до прожиточного минимума. В ходе пленарного заседания третьего Всероссийского форума тружеников села Матвиенко поинтересовалась у выступавшей на заседании почтальона из села Победа Новосибирской области Анны Головой, какая у нее месячная зарплата. "Ставка 15 тысяч, но у нас сократили заработную плату, ставку единицу убрали. Допустим, у меня 0,3 ставка, это зарплата 6 тысяч. А есть в основном почтальоны 0,2 ставки, это 5 тысяч", - сказала Голова. "Так это ниже прожиточного минимума. Это противоречит закону Российской Федерации и поручению нашего президента. На полную ставку заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума", - отреагировала Матвиенко. Она отметила, насколько важна почта. "Если на селе нет школы, нет детского сада, нет ФАПа, Дома культуры, почты, село будет вымирать", - сказала политик. Матвиенко подчеркнула, что в правительстве сейчас идёт серьёзный диалог по поводу того, как усовершенствовать, повысить эффективность "Почты России", что для этого надо. "Мы ведём диалог очень и критичный, и деловой, чтобы изменения произошли. Правительство намерено сделать все, чтобы наладить работу "Почты России". Мы правительство в этом смысле поддерживаем", - сказала сенатор.
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на недопустимость зарплаты почтальона, которая по размеру "не дотягивает" до прожиточного минимума.
В ходе пленарного заседания третьего Всероссийского форума тружеников села Матвиенко поинтересовалась у выступавшей на заседании почтальона из села Победа Новосибирской области Анны Головой, какая у нее месячная зарплата.
"Ставка 15 тысяч, но у нас сократили заработную плату, ставку единицу убрали. Допустим, у меня 0,3 ставка, это зарплата 6 тысяч. А есть в основном почтальоны 0,2 ставки, это 5 тысяч", - сказала Голова.
"Так это ниже прожиточного минимума. Это противоречит закону Российской Федерации и поручению нашего президента. На полную ставку заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума", - отреагировала Матвиенко.
Она отметила, насколько важна почта. "Если на селе нет школы, нет детского сада, нет ФАПа, Дома культуры, почты, село будет вымирать", - сказала политик.
Матвиенко подчеркнула, что в правительстве сейчас идёт серьёзный диалог по поводу того, как усовершенствовать, повысить эффективность "Почты России", что для этого надо.
"Мы ведём диалог очень и критичный, и деловой, чтобы изменения произошли. Правительство намерено сделать все, чтобы наладить работу "Почты России". Мы правительство в этом смысле поддерживаем", - сказала сенатор.
 
