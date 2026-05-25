https://1prime.ru/20260525/zarplata-870204249.html

Матвиенко высказалась о зарплатах почтальонов

Матвиенко высказалась о зарплатах почтальонов - 25.05.2026, ПРАЙМ

Матвиенко высказалась о зарплатах почтальонов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на недопустимость зарплаты почтальона, которая по размеру "не дотягивает" до прожиточного минимума. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T19:52+0300

2026-05-25T19:52+0300

2026-05-25T20:05+0300

экономика

общество

валентина матвиенко

почта россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/07/842490785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44fe4b93825bdd0ba8442116baaae3e2.jpg

МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на недопустимость зарплаты почтальона, которая по размеру "не дотягивает" до прожиточного минимума. В ходе пленарного заседания третьего Всероссийского форума тружеников села Матвиенко поинтересовалась у выступавшей на заседании почтальона из села Победа Новосибирской области Анны Головой, какая у нее месячная зарплата. "Ставка 15 тысяч, но у нас сократили заработную плату, ставку единицу убрали. Допустим, у меня 0,3 ставка, это зарплата 6 тысяч. А есть в основном почтальоны 0,2 ставки, это 5 тысяч", - сказала Голова. "Так это ниже прожиточного минимума. Это противоречит закону Российской Федерации и поручению нашего президента. На полную ставку заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума", - отреагировала Матвиенко. Она отметила, насколько важна почта. "Если на селе нет школы, нет детского сада, нет ФАПа, Дома культуры, почты, село будет вымирать", - сказала политик. Матвиенко подчеркнула, что в правительстве сейчас идёт серьёзный диалог по поводу того, как усовершенствовать, повысить эффективность "Почты России", что для этого надо. "Мы ведём диалог очень и критичный, и деловой, чтобы изменения произошли. Правительство намерено сделать все, чтобы наладить работу "Почты России". Мы правительство в этом смысле поддерживаем", - сказала сенатор.

https://1prime.ru/20260521/goroda-870084494.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , валентина матвиенко, почта россии