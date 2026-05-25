"С Зеленским по-серьезному". В США сообщили тревожные новости Украине

Вашингтону необходимо усилить давление на Владимира Зеленского для ускорения завершения конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T05:24+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Вашингтону необходимо усилить давление на Владимира Зеленского для ускорения завершения конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.Если США поговорят с Зеленским по‑серьезному, может, даже дойдет до трехсторонней встречи — Зеленский, Россия и мы. Но при этом мы сильно давим на Зеленского. И вот что тогда происходит? <…> Никакой Украины в НАТО. Давайте будем благоразумными. Пусть будет некий санитарный кордон, своего рода буферная зона", — заявил аналитик.Вместе с тем он отметил, что в настоящее время российские войска активно продвигаются на всех участках фронта.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к переговорам уже сейчас. При этом он отметил, что Москва стремится к долгосрочному миру с надежными гарантиями.

украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, цру, нато