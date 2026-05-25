"Приползет к Путину". Истерика Зеленского из-за "Орешника" удивила Запад
Пользователи социальной сети X активно обсуждают призыв Владимира Зеленского к миру и обращение к Западу после российского удара возмездия. | 25.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают призыв Владимира Зеленского к миру и обращение к Западу после российского удара возмездия."Еще несколько "Орешников", и Зеленский приползет к Путину", — считает @Home_ArunK."Ты получил по заслугам, неудачник!" — пишет @DrTommy_prof."В Белой Церкви находится военный аэродром! Значит, это военная цель! Киев и Украина были предупреждены заранее... у детей в Луганске такого шанса не было!" — напомнила @JC_YOUT."Я никогда не видел большего лицемера, чем Зеленский. Он радуется, когда невинные дети погибают от украинских ударов, но плачет после ответа России", — указал @Ambanihoon28."Запутавшийся человек. Ты первым нанес удар по России, отказался это комментировать, и убил много человек в общежитии с помощью беспилотника. Россия ответила, а ты поспешил высказаться. Ты никак не стремишься к миру. Я не виню Трампа за то, что он назвал тебя величайшим торгашом всех времен", — отметил @chy_derah12."Призывать к миру, одновременно нанося удар по общежитию и убивая студентов. Тебя раскрыли", — заключил @Fsammynobads.Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.В ответ на действия украинских вооруженных сил, российская армия в ночь с субботы на воскресенье осуществила атаку на военные объекты в Украине, используя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Удар достиг всех заданных целей. В Министерстве обороны отметили, что нападения на объекты гражданской инфраструктуры не планировались и не проводились.
