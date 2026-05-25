Эксперт раскрыл мировое значение найденного на границе с Россией золота

2026-05-25T06:06+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Недавнее обнаружение финской компанией Endomines новых золотоносных зон на границе с Россией — не случайность, а часть глобальной геологической закономерности, связанной с так называемым Субарктическим золотым поясом, заявил эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин.По его словам, находка трёх уникальных зон в одной скважине свидетельствует о наличии единой металлогенической зоны, где гранитные массивы "прошиты" золотыми жилами, уходящими на большую глубину. Это может вывести Финляндию в число значимых европейских золотодобытчиков.Как упрощённо объяснил эксперт, золотые жилы выталкиваются на поверхность в результате пульсаций ядрá планеты. При движении на север эти процессы проецируются вдоль 60° северной широты, формируя Субарктический золотой пояс. Финляндия расположена именно в этой зоне — между 60-й и 70-й параллелями.Этот пояс протянулся через всю Евразию и Северную Америку. В России в него попадают Олимпиадинское месторождение в Сибири (1500 тонн золота), Наталкинское (более 1000 тонн) и Игуменское на Магадане (свыше 300 тонн), где в 1961 году был найден самородок "Золотой великан" весом 14,6 кг. На Аляске в этой же зоне расположены гигантские месторождения Пеббл-Майн (не менее 3200 тонн) и Донлин-Крик (около 1000 тонн).Эксперт отметил, что новая финская находка, вероятно, также располагает серьёзными запасами.Открытие новых зон может существенно увеличить добычу и укрепить позиции Финляндии в европейской золотодобыче.

