"2ГИС" адаптировал интерфейс для незрячих пользователей - 26.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260526/2gis-870216569.html
"2ГИС" адаптировал интерфейс для незрячих пользователей
2026-05-26T08:48+0300
Технологии, "2ГИС"
08:48 26.05.2026
 
"2ГИС" адаптировал интерфейс для незрячих пользователей

В "2ГИС" на Android появилась функция озвучивания интерфейса для незрячих

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В приложении картографического сервиса "2ГИС" на Android появилась поддержка TalkBack - функция озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей, похожая поддержка ранее уже появилась и на iPhone, рассказали в компании.
"В "2ГИС" на Android появилась поддержка TalkBack - системная функция озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь пользователям с нарушениями зрения гораздо проще и удобнее ориентироваться в городе: находить организации и строить маршруты и транспорт", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что похожая поддержка ранее уже появилась и на iPhone. Так, в "2ГИС" уже работает адаптация для VoiceOver, встроенная в iOS функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд.
"В России, по данным Всероссийского общества слепых, сотни тысяч человек с нарушениями зрения. Большинство из них в повседневной жизни используют смартфоны - без адаптации приложений, в частности, карт и навигации, часть важных функций остается труднодоступной. Поэтому мы продолжаем совершенствовать технологии для разных активных аудиторий", - отметил директор по продукту "2ГИС" Максим Березкин.
Для того чтобы включить функцию TalkBack, нужно зайти в настройки телефона, перейти в раздел "Специальные возможности" и найти эту функцию там. Дополнительно в настройках "2ГИС" ничего включать не нужно, отметили в сервисе.
 
