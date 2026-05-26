https://1prime.ru/20260526/2gis-870216569.html
"2ГИС" адаптировал интерфейс для незрячих пользователей
"2ГИС" адаптировал интерфейс для незрячих пользователей - 26.05.2026, ПРАЙМ
"2ГИС" адаптировал интерфейс для незрячих пользователей
В приложении картографического сервиса "2ГИС" на Android появилась поддержка TalkBack - функция озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T08:48+0300
2026-05-26T08:48+0300
2026-05-26T08:48+0300
технологии
"2гис"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/06/869709978_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_411a8fb52eefa811283ab8814caf592c.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В приложении картографического сервиса "2ГИС" на Android появилась поддержка TalkBack - функция озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей, похожая поддержка ранее уже появилась и на iPhone, рассказали в компании. "В "2ГИС" на Android появилась поддержка TalkBack - системная функция озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь пользователям с нарушениями зрения гораздо проще и удобнее ориентироваться в городе: находить организации и строить маршруты и транспорт", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что похожая поддержка ранее уже появилась и на iPhone. Так, в "2ГИС" уже работает адаптация для VoiceOver, встроенная в iOS функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд. "В России, по данным Всероссийского общества слепых, сотни тысяч человек с нарушениями зрения. Большинство из них в повседневной жизни используют смартфоны - без адаптации приложений, в частности, карт и навигации, часть важных функций остается труднодоступной. Поэтому мы продолжаем совершенствовать технологии для разных активных аудиторий", - отметил директор по продукту "2ГИС" Максим Березкин. Для того чтобы включить функцию TalkBack, нужно зайти в настройки телефона, перейти в раздел "Специальные возможности" и найти эту функцию там. Дополнительно в настройках "2ГИС" ничего включать не нужно, отметили в сервисе.
https://1prime.ru/20260409/telegram-869029882.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/06/869709978_175:0:2020:1384_1920x0_80_0_0_c3228cd3326088d39aa1639d8af50418.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, "2гис"
"2ГИС" адаптировал интерфейс для незрячих пользователей
В "2ГИС" на Android появилась функция озвучивания интерфейса для незрячих
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В приложении картографического сервиса "2ГИС" на Android появилась поддержка TalkBack - функция озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей, похожая поддержка ранее уже появилась и на iPhone, рассказали в компании.
"В "2ГИС" на Android появилась поддержка TalkBack - системная функция озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь пользователям с нарушениями зрения гораздо проще и удобнее ориентироваться в городе: находить организации и строить маршруты и транспорт", - говорится в сообщении компании.
Из российского App Store пропало приложение Telega
Отмечается, что похожая поддержка ранее уже появилась и на iPhone. Так, в "2ГИС
" уже работает адаптация для VoiceOver, встроенная в iOS функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд.
"В России, по данным Всероссийского общества слепых, сотни тысяч человек с нарушениями зрения. Большинство из них в повседневной жизни используют смартфоны - без адаптации приложений, в частности, карт и навигации, часть важных функций остается труднодоступной. Поэтому мы продолжаем совершенствовать технологии для разных активных аудиторий", - отметил директор по продукту "2ГИС" Максим Березкин.
Для того чтобы включить функцию TalkBack, нужно зайти в настройки телефона, перейти в раздел "Специальные возможности" и найти эту функцию там. Дополнительно в настройках "2ГИС" ничего включать не нужно, отметили в сервисе.