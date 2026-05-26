Агроном рассказал, как избавить клубнику от личинок паразитов - 26.05.2026, ПРАЙМ
Агроном рассказал, как избавить клубнику от личинок паразитов
КРАСНОДАР, 26 мая - ПРАЙМ. Растворенная в воде столовая ложка соли поможет избавить клубнику от личинок паразитов, рассказал РИА Новости заместитель руководителя органа инспекции Новороссийского филиала "Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК", ученый-агроном Артем Щегловский. "Достаточно одной столовой ложки соли на литр воды и пяти минут замачивания, чтобы увидеть, как из клубники начинают выползать маленькие червяки, которых невозможно заметить невооруженным глазом. Соленая вода создает осмотический шок, и личинки покидают ягоду", - объяснил Щегловский. Личинок можно разглядеть, вооружившись лупой или через камеру смартфона с включенным режимом "Макро". Ученый уточнил, что выползшие на поверхность ягод червячки - это в основном потомство плодовых мушек дрозофил, которые откладывают яйца внутри плодов через микроскопические проколы. При этом, по его словам, личинки плодовой мушки не опасны для человека. "Для человека дрозофилы безвредны. Попав в желудочно-кишечный тракт, они просто перевариваются, не вызывая никаких последствий. Однако поврежденная дрозофилой ягода быстрее портится и может вызвать расстройство желудка именно из-за вторичной гнили", - рассказал ученый. Щегловский порекомендовал после солевой ванны тщательно промыть клубнику под проточной водой, чтобы удалить остатки соли и погибших личинок. Эксперт добавил, что наличие личинок в клубнике означает, что растение не прошло интенсивную обработку пестицидами. При этом отсутствие личинок не гарантирует переизбыток химии, так как существуют безопасные биологические методы уничтожения насекомых на плантациях.
