Аналитик оценила вероятность падения курса доллара до 65 рублей
2026-05-26T05:28+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс доллара в ближайшее время не опустится до 65 рублей, а летом будет колебаться в коридоре 72–76 рублей, оценила для РИА Новости аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта по 22 мая - упал на 14,05 рубля, или на 16,56%: с 84,84 рубля до 70,79 рубля. Внебиржевой курс американской валюты опускался в прошлую среду до 70,08 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года. На этом фоне появились прогнозы падения доллара до 65 рублей. Пока курс стабилизируется немного выше локальных минимумов.
"Сценарий ухода курса к 65 рублям за доллар выглядит маловероятным. Даже несмотря на текущий сильный фундаментальный фон для рубля, рынок уже близок к уровням, где начинается постепенное восстановление спроса на валюту со стороны населения и импорта. Сейчас мы уже наблюдаем оживление интереса к покупке валюты на фоне сезона отпусков и привлекательного курса, хотя пока этого недостаточно, чтобы развернуть тенденцию", - говорит аналитик.
В ближайшие месяцы поддержку рублю продолжат оказывать высокие нефтяные цены и рост экспортной выручки, считает она. "Мы не ожидаем существенной коррекции цен на нефть вниз в ближайшие один-два квартала. Даже в случае деэскалации в Ормузе масштаб повреждений энергетической инфраструктуры и необходимость восполнения стратегических резервов будут удерживать нефтяные котировки на повышенных уровнях", - говорит Попцова.
Хотя импорт может постепенно восстановиться, в том числе за счет сезонного спроса на туристические услуги, рост экспорта продолжит поддерживать торговый профицит, считает она.
"Полагаем, что в летние месяцы курс доллара может колебаться в диапазоне 72–76 рублей, а к концу года российская валюта способна ослабнуть до 82–85 рублей за доллар", - резюмирует Попцова.
