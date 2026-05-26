Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия до рекорда нарастила импорт ароматизаторов из Китая - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260526/aromatizatory-870234254.html
Россия до рекорда нарастила импорт ароматизаторов из Китая
Россия до рекорда нарастила импорт ароматизаторов из Китая - 26.05.2026, ПРАЙМ
Россия до рекорда нарастила импорт ароматизаторов из Китая
Китай в апреле до рекорда увеличил экспорт в Россию ароматизаторов для пищевой и непищевой промышленности, а по итогам первых четырех месяцев этого года... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T20:17+0300
2026-05-26T20:17+0300
экономика
мировая экономика
китай
рф
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_0:62:1500:906_1920x0_80_0_0_4dfe1980b93ed3c2b329149ad2977a1e.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Китай в апреле до рекорда увеличил экспорт в Россию ароматизаторов для пищевой и непищевой промышленности, а по итогам первых четырех месяцев этого года поставки взлетели почти в 12 раз, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской статслужбы. Всего за апрель текущего года из КНР в РФ прибыло различных смесей душистых веществ (ароматизаторов) на 12,7 миллиона долларов. Они обычно используются в производстве пищи, напитков, бытовой химии, косметики, духов, сигарет и так далее. Такие объемы стали максимальными за все время торговли двух стран. При этом в месячном выражении китайский экспорт вырос на 35%, а в годовом - в 8,3 раза. Суммарные объемы поставок за январь-апрель составили 43,3 миллиона долларов, что в 11,8 раза больше, чем 3,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. Россия в результате стала основным покупателем душистых смесей у Поднебесной, год назад она была девятой. В топ-5 покупателей также расположились Вьетнам (9,1 миллиона долларов), Индонезия (8,6 миллиона), Южная Корея (почти 5 миллионов) и Япония (3,4 миллиона).
https://1prime.ru/20260526/kitay-870216228.html
китай
рф
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_106:0:1395:967_1920x0_80_0_0_a211a7df70385193145133a8cb829b29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, рф, вьетнам
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, ВЬЕТНАМ
20:17 26.05.2026
 
Россия до рекорда нарастила импорт ароматизаторов из Китая

Китай увеличил экспорт в Россию ароматизаторов для пищевой и непищевой промышленности

© fotolia.com / believeinme33Флаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Флаг Китая. Архивное фото
© fotolia.com / believeinme33
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Китай в апреле до рекорда увеличил экспорт в Россию ароматизаторов для пищевой и непищевой промышленности, а по итогам первых четырех месяцев этого года поставки взлетели почти в 12 раз, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской статслужбы.
Всего за апрель текущего года из КНР в РФ прибыло различных смесей душистых веществ (ароматизаторов) на 12,7 миллиона долларов. Они обычно используются в производстве пищи, напитков, бытовой химии, косметики, духов, сигарет и так далее.
Такие объемы стали максимальными за все время торговли двух стран. При этом в месячном выражении китайский экспорт вырос на 35%, а в годовом - в 8,3 раза.
Суммарные объемы поставок за январь-апрель составили 43,3 миллиона долларов, что в 11,8 раза больше, чем 3,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.
Россия в результате стала основным покупателем душистых смесей у Поднебесной, год назад она была девятой. В топ-5 покупателей также расположились Вьетнам (9,1 миллиона долларов), Индонезия (8,6 миллиона), Южная Корея (почти 5 миллионов) и Япония (3,4 миллиона).
Работа парикмахера - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Россия нарастила ввоз средств для волос из Китая
08:14
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙРФВЬЕТНАМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала