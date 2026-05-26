Россия до рекорда нарастила импорт ароматизаторов из Китая

Китай в апреле до рекорда увеличил экспорт в Россию ароматизаторов для пищевой и непищевой промышленности, а по итогам первых четырех месяцев этого года...

2026-05-26T20:17+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Китай в апреле до рекорда увеличил экспорт в Россию ароматизаторов для пищевой и непищевой промышленности, а по итогам первых четырех месяцев этого года поставки взлетели почти в 12 раз, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской статслужбы. Всего за апрель текущего года из КНР в РФ прибыло различных смесей душистых веществ (ароматизаторов) на 12,7 миллиона долларов. Они обычно используются в производстве пищи, напитков, бытовой химии, косметики, духов, сигарет и так далее. Такие объемы стали максимальными за все время торговли двух стран. При этом в месячном выражении китайский экспорт вырос на 35%, а в годовом - в 8,3 раза. Суммарные объемы поставок за январь-апрель составили 43,3 миллиона долларов, что в 11,8 раза больше, чем 3,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. Россия в результате стала основным покупателем душистых смесей у Поднебесной, год назад она была девятой. В топ-5 покупателей также расположились Вьетнам (9,1 миллиона долларов), Индонезия (8,6 миллиона), Южная Корея (почти 5 миллионов) и Япония (3,4 миллиона).

