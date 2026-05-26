https://1prime.ru/20260526/bortnikov-870217774.html

Запад хочет подорвать страны СНГ изнутри, заявил Бортников

Запад хочет подорвать страны СНГ изнутри, заявил Бортников - 26.05.2026, ПРАЙМ

Запад хочет подорвать страны СНГ изнутри, заявил Бортников

Запад надеется заблокировать интеграционные процессы в СНГ и подорвать страны Содружества изнутри, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T09:25+0300

2026-05-26T09:25+0300

2026-05-26T09:25+0300

россия

запад

снг

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870217697_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_5bc54afd4a4bbf72ef34219ef8fcebe2.jpg

ИРКУТСК, 26 мая - ПРАЙМ. Запад надеется заблокировать интеграционные процессы в СНГ и подорвать страны Содружества изнутри, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он выступил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ). "Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой, установить здесь свое господство", - сказал Бортников. Поэтому крайне важно объективно оценивать ситуацию и совместно защищать интересы государств СНГ, которые взаимосвязаны куда сильнее, чем в рамках отношений с любыми внешними игроками, подчеркнул директор ФСБ.

https://1prime.ru/20260310/terakty-868167814.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, снг, фсб