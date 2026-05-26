Бурятия и Китай планируют развивать сотрудничество в растениеводстве - 26.05.2026, ПРАЙМ
Бурятия и Китай планируют развивать сотрудничество в растениеводстве
2026-05-26T05:22+0300
УЛАН-УДЭ, 26 мая - ПРАЙМ. Бурятия и Китай планируют развивать сотрудничество в сфере лекарственного растениеводства, сообщила пресс-служба минсельхоза региона. "Делегация Бурятии во главе с зампредом правительства - министром сельского хозяйства Амгаланом Дармаевым посетила китайский город Аньго, один из крупнейших центров традиционной медицины КНР, для проработки вопроса развития лекарственного растениеводства в республике и выхода бурятских аграриев на огромный рынок сбыта", - говорится в сообщении. Отмечается, что объемы потребления лекарственного сырья в Китае колоссальны, что открывает окно возможностей для Бурятии, которая обладает необходимыми природно-климатическими условиями для их выращивания. В китайском городе делегация посетила завод "Чжэньюй", который выпускает порядка 3 тысяч наименований готовой продукции на основе растительного сырья и испытывает постоянную потребность в нем. Как указали в пресс-службе, предприятие заинтересовано в долгосрочном партнерстве с Бурятией. Так, республика готова засеять 300 гектаров земли сапожниковией растопыренной, которая ценится в Китае как важный компонент для борьбы с простудными заболеваниями и последствиями ковида. "Китайская сторона, в свою очередь, уже запланировала ответный визит в Бурятию этим летом для изучения почвы и определения видов лекарственных трав для выращивания на бурятской земле", - подчеркнули в пресс-службе.
05:22 26.05.2026
 
