День российского предпринимательства

2026-05-26T01:05+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. День российского предпринимательства отмечается во вторник. Ниже приводится справочная информация. Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года. Одновременно был принят новый Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", вступивший в силу 1 января 2008 года. Учреждение Дня российского предпринимательства и принятие закона стали знаменательными событиями для всего малого и среднего предпринимательства. Развитие среднего класса в современной России, создание равных возможностей роста для каждого гражданина, поощрение деловой и общественной инициативы граждан – вот лишь некоторые задачи, решаемые благодаря бизнесу. Профессиональный праздник российского предпринимательства призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, повысить статус и авторитет миллионов людей, занятых в сфере экономики и бизнеса, производстве товаров и услуг. Особое значение он имеет для работников малых и средних предприятий, составляющих опору реального сектора экономики. Само существование и развитие внутренне стабильного общества невозможно без наличия объединяющей и связующей силы, роль которой успешно выполняет предпринимательство. Малый и средний бизнес благодаря своей уникальной мобильности и способности к быстрому освоению новых технологий является незаменимым звеном инновационной экономики. По словам президента России Владимира Путина, развитие малого и среднего предпринимательства – не только одно из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устойчивости, но и в целом успешного движения вперед, реализация того огромного творческого, созидательного предпринимательского потенциала, который есть у граждан. История становления России как государства неразрывно связана с развитием предпринимательства. Первыми предпринимателями в России были мелкие торговцы, купцы, ремесленники. Наибольшее развитие предпринимательство получило в период правления Петра I, когда по всей России создавались мануфактуры, бурно развивалась горная, оружейная, суконная, полотняная промышленность. Серьезным стимулом развития предпринимательства стала реформа 1861 года. С отменой крепостного права началось строительство железных дорог, реорганизация тяжелой промышленности, оживление акционерной деятельности. После окончания Первой мировой войны и по завершении двух революций – Февральской и Октябрьской – был взят курс на ликвидацию рыночных экономических связей. Были национализированы все крупные предприятия. Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесла новая экономическая политика – НЭП (1921–1926). Однако с конца 1920-х годов предпринимательство вновь было свернуто, и лишь в конце существования Советского Союза началось его возрождение. Предпринимательство получило официальный законный статус в 1986 году после принятия Закона СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности". Позднее, в 1990 году, в Законе РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники. В настоящее время в России, по данным реестра Федеральной налоговой службы на 10 мая 2026 года, зарегистрировано более 6,9 миллиона субъектов микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства, в которых работают более 14,9 миллиона человек. В марте 2026 года число самозанятых (граждане, получающие доход от своей профессиональной деятельности и не имеющие работодателя и наемных работников) в России достигло 15,91 миллиона человек. По экспертным оценкам, в 2026 году число самозанятых в России может приблизиться к 18 миллионам человек, в 2027 году превысит 20 миллионов, а к концу 2028 года, когда завершается действующий эксперимент, достигнет 22-23 миллионов человек. По данным Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), в настоящее время фиксируется увеличение среднего возраста бизнеса. Сейчас он составляет в среднем семь с половиной лет. По данным контрольно-кассовой техники за 2025 год, выручка малых и средних предприятий составила 31,7 триллиона рублей, что на 7% выше уровня 2024 года. Поддержка малого и среднего бизнеса с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Программы поддержки малого бизнеса в России включают федеральные и региональные меры: гранты, субсидии, льготное финансирование, поручительства, налоговые льготы и социальные меры. Запущена Цифровая платформа для бизнеса – удобный онлайн-сервис, благодаря которому появилась возможность быстро получать доступ к наиболее востребованным государственным и коммерческим сервисам и услугам. В День российского предпринимательства во всех регионах России проводятся конференции, форумы, семинары, выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса. В Москве с 25 по 31 мая 2026 года проходит шестая Московская неделя предпринимательства – одно из ключевых деловых событий столицы. Оно реализуется для развития бизнес-среды и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За пять лет мероприятие объединило более 700 тысяч участников, а программа включила свыше 90 событий. В их числе отраслевые форумы, конференции технологических и образовательных форматов.

