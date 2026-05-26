Мосбиржа обновит параметры инструментов рынка драгметаллов - 26.05.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа обновит параметры инструментов рынка драгметаллов
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 июня обновит параметры поставочных инструментов рынка драгоценных металлов, увеличив шаги цен, говорится в сообщении торговой площадки. Шаги цен золота и серебра будут увеличены в пять раз, платины и палладия – в десять раз. Новые значения шагов цен: золото – 0,5 рубля; серебро – 0,05 рубля; платина – 0,1 рубля; палладий – 0,1 рубля. "Оптимизация шага цены позволит более информативно отображать биржевой стакан. Инвесторы смогут видеть реальные уровни поддержки и сопротивления, что поможет им принимать решение о сделке, не отвлекаясь на разрозненные мелкие заявки", - говорится в сообщении. Изменения касаются только сделок спот в основном (системном) режиме торгов драгметаллами, в остальных режимах параметры остаются прежними. Ранее выставленные заявки, не соответствующие новым параметрам, будут сняты. Совокупное количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в апреле выросло почти в полтора раза по сравнению с апрелем 2025 года, до 286 тысяч, а общий объем торгов составил 421 миллиард рублей.
