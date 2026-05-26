Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду и лекарства

2026-05-26T02:21+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, лекарства, перекус, а на отдельных экзаменах - калькуляторы, линейки и словари, следует из документа Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, во время экзамена на рабочем столе сдающего, помимо экзаменационных материалов, может лежать ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также черновики, выданные в аудитории. Кроме того, на рабочем месте разрешено держать лекарства, перекус и бутылку воды. При этом упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других сдающих экзамен. На экзаменах по ряду предметов участникам разрешат иметь на столе дополнительные предметы. Так, на ЕГЭ по биологии, географии и химии можно взять непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, не содержащую справочной информации. Сдающие физику смогут принести в аудиторию оба этих предмета. Уточняется, что на экзамене по географии участникам вместе с контрольными измерительными материалами также выдадут административную карту России и политическую карту мира. На ЕГЭ по химии в состав КИМ войдет периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов. Сдающим ЕГЭ по литературе предоставят орфографические словари, пользоваться личными словарями не рекомендуется. Для выполнения экзамена по информатике участникам предоставят компьютеры с установленным программным обеспечением, а для сдающих иностранные языки в аудиториях подготовят оборудование для аудирования и устной части экзамена. Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.

