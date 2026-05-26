Эксперт прокомментировал обсуждение кандидатуры главы евродипломатии - 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T01:50+0300
БЕРЛИН, 26 мая - ПРАЙМ. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для переговоров с Россией звучит как "анекдот истории", заявил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. "Если бы ситуация не была столь серьезной, я бы сказал, что это даже забавно: те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории", - заявил он. По словам эксперта, своим поведением в украинском кризисе Европа полностью отбросила себя на обочину и больше не играет никакой роли в дипломатии и переговорах. В целом, Браун считает эти дебаты скорее бессмысленными, пока Европа не изменит своей позиции. "Мы можем быть благодарны (президенту России Владимиру - ред.) Путину за то, что он хотя бы возвращает в повестку мысль о том, что существуют и другие европейцы - не столь воинственные. И в этом контексте он упомянул имя Герхарда Шредера", - добавил Браун. Вместе с тем эксперт считает, что возможные переговорщики, кандидатуры которых сейчас обсуждаются, имеют много "теневых сторон". "Госпожа (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель однозначно лгала по поводу Минских соглашений и использовала этот процесс не для достижения мира, а для подготовки к масштабному вооружению Украины. Поэтому я сильно сомневаюсь, что она идеальный кандидат для дипломатии. Но, возможно, она хотя бы способна на это, потому что понимает язык, что уже является важным преимуществом в дискуссиях", - подчеркнул он. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать должны сами европейцы - и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. Как заявил ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, разговоры о том, что Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя.
Эксперт Браун назвал обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каллас анекдотом истории

