https://1prime.ru/20260526/ekspert-870211108.html
Эксперт прокомментировал обсуждение кандидатуры главы евродипломатии
Эксперт прокомментировал обсуждение кандидатуры главы евродипломатии - 26.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал обсуждение кандидатуры главы евродипломатии
Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для переговоров с Россией звучит как "анекдот истории", заявил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T01:50+0300
2026-05-26T01:50+0300
2026-05-26T01:50+0300
россия
экономика
мировая экономика
европа
фрг
германия
кая каллас
владимир путин
герхард шредер
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870211108.jpg?1779749449
БЕРЛИН, 26 мая - ПРАЙМ. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для переговоров с Россией звучит как "анекдот истории", заявил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
"Если бы ситуация не была столь серьезной, я бы сказал, что это даже забавно: те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории", - заявил он.
По словам эксперта, своим поведением в украинском кризисе Европа полностью отбросила себя на обочину и больше не играет никакой роли в дипломатии и переговорах. В целом, Браун считает эти дебаты скорее бессмысленными, пока Европа не изменит своей позиции.
"Мы можем быть благодарны (президенту России Владимиру - ред.) Путину за то, что он хотя бы возвращает в повестку мысль о том, что существуют и другие европейцы - не столь воинственные. И в этом контексте он упомянул имя Герхарда Шредера", - добавил Браун.
Вместе с тем эксперт считает, что возможные переговорщики, кандидатуры которых сейчас обсуждаются, имеют много "теневых сторон".
"Госпожа (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель однозначно лгала по поводу Минских соглашений и использовала этот процесс не для достижения мира, а для подготовки к масштабному вооружению Украины. Поэтому я сильно сомневаюсь, что она идеальный кандидат для дипломатии. Но, возможно, она хотя бы способна на это, потому что понимает язык, что уже является важным преимуществом в дискуссиях", - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать должны сами европейцы - и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. Как заявил ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, разговоры о том, что Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя.
европа
фрг
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, европа, фрг, германия, кая каллас, владимир путин, герхард шредер, politico, оон
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, Кая Каллас, Владимир Путин, Герхард Шредер, Politico, ООН
Эксперт прокомментировал обсуждение кандидатуры главы евродипломатии
Эксперт Браун назвал обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каллас анекдотом истории
БЕРЛИН, 26 мая - ПРАЙМ. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для переговоров с Россией звучит как "анекдот истории", заявил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
"Если бы ситуация не была столь серьезной, я бы сказал, что это даже забавно: те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории", - заявил он.
По словам эксперта, своим поведением в украинском кризисе Европа полностью отбросила себя на обочину и больше не играет никакой роли в дипломатии и переговорах. В целом, Браун считает эти дебаты скорее бессмысленными, пока Европа не изменит своей позиции.
"Мы можем быть благодарны (президенту России Владимиру - ред.) Путину за то, что он хотя бы возвращает в повестку мысль о том, что существуют и другие европейцы - не столь воинственные. И в этом контексте он упомянул имя Герхарда Шредера", - добавил Браун.
Вместе с тем эксперт считает, что возможные переговорщики, кандидатуры которых сейчас обсуждаются, имеют много "теневых сторон".
"Госпожа (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель однозначно лгала по поводу Минских соглашений и использовала этот процесс не для достижения мира, а для подготовки к масштабному вооружению Украины. Поэтому я сильно сомневаюсь, что она идеальный кандидат для дипломатии. Но, возможно, она хотя бы способна на это, потому что понимает язык, что уже является важным преимуществом в дискуссиях", - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать должны сами европейцы - и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. Как заявил ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, разговоры о том, что Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя.