Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предрек США дефицит палладия из-за пошлины на российский металл - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260526/ekspert-870213009.html
Эксперт предрек США дефицит палладия из-за пошлины на российский металл
Эксперт предрек США дефицит палладия из-за пошлины на российский металл - 26.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт предрек США дефицит палладия из-за пошлины на российский металл
США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл, такое мнение высказал РИА Новости... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T04:49+0300
2026-05-26T04:49+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
юар
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870213009.jpg?1779760143
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее в мае министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры. "Внутренний рынок США в краткосрочном приближении может столкнуться с дефицитом металла. Кроме того, закономерно ожидать рост цен на сам металл, а значит, и на продукцию, при производстве которой используется палладий", - рассказал о последствиях Смирнов. Он отметил, что локально это может спровоцировать рост цен на автомобили и нефтепродукты, а также на продукцию приборостроения и ювелирные украшения. По заявлениям официальных лиц США, импорт российского палладия оказывал давление на американские предприятия, добывающие и производящие металл. "Пошлины спровоцируют перенаправление поставок металла. Промышленному сектору США вряд ли удастся покрыть необходимые объемы за счет внутренних мощностей, а значит, с высокой вероятностью на глобальных рынках будет наблюдаться более напряженное соперничество за поставки", - полагает Смирнов. Среди ключевых экспортеров может выступить ЮАР, являющаяся вторым крупнейшим производителем металла в мире и основным поставщиком для Штатов, заключил эксперт.
сша
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, юар, "бкс мир инвестиций"
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ЮАР, "БКС Мир инвестиций"
04:49 26.05.2026
 
Эксперт предрек США дефицит палладия из-за пошлины на российский металл

Эксперт Смирнов: США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с дефицитом палладия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в мае министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры.
"Внутренний рынок США в краткосрочном приближении может столкнуться с дефицитом металла. Кроме того, закономерно ожидать рост цен на сам металл, а значит, и на продукцию, при производстве которой используется палладий", - рассказал о последствиях Смирнов.
Он отметил, что локально это может спровоцировать рост цен на автомобили и нефтепродукты, а также на продукцию приборостроения и ювелирные украшения.
По заявлениям официальных лиц США, импорт российского палладия оказывал давление на американские предприятия, добывающие и производящие металл.
"Пошлины спровоцируют перенаправление поставок металла. Промышленному сектору США вряд ли удастся покрыть необходимые объемы за счет внутренних мощностей, а значит, с высокой вероятностью на глобальных рынках будет наблюдаться более напряженное соперничество за поставки", - полагает Смирнов.
Среди ключевых экспортеров может выступить ЮАР, являющаяся вторым крупнейшим производителем металла в мире и основным поставщиком для Штатов, заключил эксперт.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАЮАР"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала