Эксперт оценил эффективность внедрения ИИ в золотодобывающую отрасль
2026-05-26T05:16+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Эффективность золотодобывающей отрасли повышается от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в геологоразведку и добычу, он позволяет улучшить качество извлечения металла, рассказал РИА Новости председатель совета директоров группы компаний (ГК) "ОКТО", председатель комиссии по международному сотрудничеству Высшего горного совета Алексей Толоконников.
"Безусловно, внедрение ИИ в золотодобывающую отрасль позволяет значительно повысить эффективность производственных процессов, сократить время простоев, оптимизировать ресурсы и улучшить качество извлечения металла", - сказал он.
По словам Толоконникова, золотодобытчики применяют системы видеоанализа с использованием ИИ для контроля качества, а также оптимизации производственных процессов.
Кроме того, на золотоизвлекательных фабриках применяется анализ больших данных, который повышает извлекаемость металла из руды. Помимо этого, отрасль внедряет беспилотные карьерные самосвалы.
В частности, "ОКТО" внедряет цифровую платформу GEOPORTAL на базе ИИ для геологоразведки на своих активах.
"Это "цифровой двойник", который обеспечивает хранение геологических данных, работу с лицензиями, построение разрезов, анализ буровых работ, оперативный подсчет запасов и пространственный GIS‑анализ с привлечением спутниковых данных", - пояснил Толоконников.
Благодаря цифровому пространству поисковые работы становятся эффективнее, обработка информации требует меньше усилий, решения принимаются быстрее, а все накопленные данные предприятия защищены, уточняет он.
ГК "ОКТО" - инвестиционно-промышленная группа, нацеленная на приобретение и развитие предприятий и проектов с фокусом на золото и полиметаллические руды. Ее ключевыми активами являются ОКТО-Западная, занимающаяся добычей в Якутии, Бурятии и Забайкальском крае, ОКТО-Лензолото в Иркутской области, ОКТО-Полиметаллы в Забайкальском крае, а также ОКТО-Якутия в Республике Саха.
