В Петербурге могут отменить транспортный налог на электромобили - 26.05.2026, ПРАЙМ
В Петербурге могут отменить транспортный налог на электромобили
12:19 26.05.2026
 
В Петербурге могут отменить транспортный налог на электромобили

В Петербурге могут отменить транспортный налог на электромобили на 4 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Власти Петербурга рассматривают возможность отмены до 2030 года транспортного налога на электромобили, а также расширения уже действующих налоговых льгот для автомобилей на природном газе, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок.
Соответствующий законопроект предполагается рассмотреть 8 июня на заседании бюджетно-финансового комитета заксобрания Петербурга.
"Губернатор Санкт-Петербурга (Александр Беглов - ред.) предложил отменить транспортный налог в отношении транспортных средств, оснащенных электродвигателем. Льгота распространится до 2030 года на все транспортные средства за исключением водных и воздушных", - написал он в своем Telegram-канале.
Как пояснил Четырбок, при этом не будут учитываться место производства, мощность двигателя и дата регистрации автомобиля, что, по мнению депутата, потенциально повысит интерес петербуржцев к экологичному транспорту.
По словам парламентария, до 2030 года также предлагается отменить транспортный налог для всех автомобилей на природном газе, кроме дорогостоящих.
"Если раньше льготой могли воспользоваться только владельцы нового транспорта либо те, кто переоборудовал его во время действия преференции, то теперь ее действие распространится на все транспортные средства, кроме дорогостоящих", - уточнил депутат.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
