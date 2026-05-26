В Петербурге могут отменить транспортный налог на электромобили
2026-05-26T12:19+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Власти Петербурга рассматривают возможность отмены до 2030 года транспортного налога на электромобили, а также расширения уже действующих налоговых льгот для автомобилей на природном газе, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок. Соответствующий законопроект предполагается рассмотреть 8 июня на заседании бюджетно-финансового комитета заксобрания Петербурга. "Губернатор Санкт-Петербурга (Александр Беглов - ред.) предложил отменить транспортный налог в отношении транспортных средств, оснащенных электродвигателем. Льгота распространится до 2030 года на все транспортные средства за исключением водных и воздушных", - написал он в своем Telegram-канале. Как пояснил Четырбок, при этом не будут учитываться место производства, мощность двигателя и дата регистрации автомобиля, что, по мнению депутата, потенциально повысит интерес петербуржцев к экологичному транспорту. По словам парламентария, до 2030 года также предлагается отменить транспортный налог для всех автомобилей на природном газе, кроме дорогостоящих. "Если раньше льготой могли воспользоваться только владельцы нового транспорта либо те, кто переоборудовал его во время действия преференции, то теперь ее действие распространится на все транспортные средства, кроме дорогостоящих", - уточнил депутат.
