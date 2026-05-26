Степашин: Европа не поддержит Шредера на роль переговорщика с Россией

Европа не поддержит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на роль представителя ЕС на переговорах с Россией, потому что он много лет работал с РФ, заявил РИА...

2026-05-26T02:42+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Европа не поддержит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на роль представителя ЕС на переговорах с Россией, потому что он много лет работал с РФ, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. "Предложение в качестве переговорщика Герхарда Шредера для Европы не совсем приемлемо с учетом его отношения к России и того, что он много лет с нами здесь работал. Поэтому, конечно, я не думаю, что они согласятся на Герхарда Шредера как первое лицо", - сказал он. По мнению Степашина, можно подобрать другие кандидатуры из числа известных политиков, которые сегодня есть в Европе и настроены на конструктивный диалог, а не давить Россию с позиции силы. "Например, финский президент Александр Стубб и все остальные, на мой взгляд, не совсем подходят. В том числе и Ангела Меркель, которая прямо заявила, что Минские соглашения, когда они подписывали, это была уловка для того, чтобы перевооружить Украину. Как с ней вести переговоры после этого, я не знаю", - заключил Степашин.

