В F6 рассказали, как мошенники используют схему с фальшивыми свиданиями

Мошенники, которые специализируются на романтических онлайн-аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями, выманивая деньги под предлогом... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T00:38+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мошенники, которые специализируются на романтических онлайн-аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями, выманивая деньги под предлогом посещения мероприятий, рассказали РИА Новости в F6. "Схема с фальшивыми свиданиями известна уже несколько лет, что не мешает киберпреступникам успешно ее применять против пользователей. Два из трех пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети мошенников именно через FakeDate", - сообщили там. Отмечается, что сама схема с годами почти не меняется: пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств, спустя несколько часов общения "девушка" предлагать сходить, например, в театр, и говорит, что уже купила билет и, к счастью, место рядом с ней еще свободно, но его вот-вот выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на "сайт театра", но на самом деле - мошеннический. Злоумышленники постоянно добавляют новые варианты места встречи. Теперь в их в числе - квесты, цирковые представления и даже тир: мошенники предлагают на первом свидании пострелять из револьвера, пистолета-пулемета и карабина. За первые три месяца 2026 года мошенники из пяти команд, работающих по схеме FakeDate, похитили у российских пользователей 94 миллиона рублей, а средняя сумма списания составила 6,3 тысячи рублей. "Мошеннические схемы со знакомствами, как показывают похищенные злоумышленниками суммы, уверенно держатся на плаву. Автоматизация и использование актуальных технологий снижает порог входа в киберпреступную деятельность. Также участники этих схем активно используют ИИ-инструменты - от генерации фотографий до составления текстов", - отмечает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. Эксперты F6 предупреждают, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам от пользователей, оплачивать покупки на незнакомых сайтах. "Тщательно проверяйте домены ресурсов, на которые собираетесь перейти или уже перешли. Если домен отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным, покиньте страницу. Приобретайте билеты только на проверенных ресурсах и приложениях", - добавили они.

технологии, общество , банки, евгений егоров