"Подготовимся к отражению": финский премьер сделал заявление об угрозе БПЛА - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Подготовимся к отражению": финский премьер сделал заявление об угрозе БПЛА
россия
общество
финляндия
балтия
эстония
обсе
нато
07:29 26.05.2026
 
"Подготовимся к отражению": финский премьер сделал заявление об угрозе БПЛА

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отверг слухи о якобы попытках России направить украинские дроны в его страну, о чем он заявил на брифинге для прессы. Его слова процитировала газета Ilta-Sanomat.

Орпо отметил, что нет никаких свидетельств попыток России запустить украинские беспилотники в направлении Финляндии.
"Мы ни с кем не воюем, и для нас нет прямой военной угрозы", — сказал он.

Премьер-министр заверил, что Финляндия имеет надежные средства для защиты от возможных атак беспилотников.

"Если разведка или наши собственные системы наблюдения покажут, что такая угроза приближается к Финляндии с какого-либо направления, мы подготовимся к ее отражению", — пояснил политик.
В последнее время украинские дроны неоднократно проникали на территорию Финляндии и стран Балтии. На прошлой неделе министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что румынский истребитель сбил украинский беспилотник над территорией Эстонии.

Недавно Служба внешней разведки России заявила, что украинское военное руководство готовится нанести серию новых атак по российским регионам, используя беспилотники, которые будут запускаться из стран Балтии для сокращения времени подлета.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на прошлой неделе выразил обеспокоенность, заявив, что военная активность НАТО возле российских границ достигла уровня, напоминающего период холодной войны.
