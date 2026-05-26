В Госдуме прокомментировали продление "гаражной амнистии"
2026-05-26T21:16+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Продление "гаражной амнистии" позволит защитить права большего числа россиян, заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Авторами законопроекта выступили секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев и Крашенинников. Закон, который назвали "гаражная амнистия", помогает упростить оформление гражданами гаражей, которые предоставлялись в советское время в достаточно большом количестве, отметил депутат. "Если документы по ним не оформлены, то возникает (правовая - ред.) незащищенность, в том числе с точки зрения различных мошеннических операций. Плюс ко всему осуществлять сделки с неоформленными объектами не представляется возможным. Не только куплю-продажу, мену, дарение, но и наследование", — приводят на сайте "Единой России" слова Крашенинникова. Он отметил, что закон себя оправдал: уже оформлено больше 740 тысяч объектов. "Но большое количество гаражей еще не оформлено. Поэтому предлагаем продлить "гаражную амнистию", - подчеркнул депутат.
Депутат Крашенинников: продление "гаражной амнистии" защитит права большего числа россиян
