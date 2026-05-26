https://1prime.ru/20260526/gaz-870237148.html

Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента - 26.05.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут на 3% - до 564 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T22:39+0300

2026-05-26T22:39+0300

2026-05-26T22:59+0300

энергетика

газ

торги

катар

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872104_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_bd37f53434cb5a863bda5ee972d99411.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут на 3% - до 564 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 551,2 доллара (+0,8%), что на данный момент является ценовым минимумом. Ценовой максимум составляет 578,7 доллара (+5,8%). По состоянию на 22.06 мск показатель составлял 564,4 доллара (+3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 546,8 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В текущем месяце эти котировки некоторое время - с 15 по 20 мая - превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20260526/toplivo-870216829.html

катар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, катар, европа