Лидер АдГ указала на структурный провал в экономике Германии - 26.05.2026, ПРАЙМ
Лидер АдГ указала на структурный провал в экономике Германии
14:46 26.05.2026
 
Лидер АдГ указала на структурный провал в экономике Германии

Лидер АдГ Вайдель назвала сокращение 340 тысяч рабочих мест в промышленности ФРГ провалом

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала сокращение свыше 340 тысяч рабочих мест в промышленности Германии с 2019 года структурным провалом экономической политики властей ФРГ.
В понедельник консалтинговая компания EY сообщила, что с доковидного 2019 года в промышленном секторе Германии было потеряно 341,5 тысячи рабочих мест, что составляет спад почти на 6%. При этом, как отмечает EY, сокращение рабочих мест продолжается.
"Потеря... рабочих мест в промышленном секторе - это не циклическое явление, связанное с конъюнктурой, а проявление глубокого структурного провала (государственной - ред.) политики. В то время как другие экономики целенаправленно укрепляют свою промышленную базу и извлекают выгоду из глобального роста, Германия под руководством (канцлера ФРГ – ред.) Фридриха Мерца еще больше отстает от международного подъема", - написала Вайдель в соцсети X.
По словам лидера АдГ, от обещанного правительством экономического поворота в промышленности не осталось ничего, кроме разочарования и растущей неопределенности.
Вайдель также отметила, что нынешние экономические условия в ФРГ препятствуют инвестициям и ускоряют перенос производств за рубеж. Лидер АдГ подчеркнула, что такое систематическое нерациональное использование государственных ресурсов уже не имеет ничего общего с ответственной экономической политикой.
"Только возврат к разумной рыночной экономике, расстановке национальных приоритетов и реализму в вопросах промышленной политики позволит остановить экономический спад в нашей стране", - добавила Вайдель.
Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее указал на наблюдаемый в ФРГ процесс деиндустриализации. Он отметил, что Германия из промышленного гиганта становится "хаотично управляемой мастерской", а локомотивам экономики страны не удается выйти из кризиса.
 
