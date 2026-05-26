Герой России Юргин назвал сына Ярополком
2026-05-26T02:27+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Герой России, участник программы "Время героев" Игорь Юргин рассказал РИА Новости, что назвал сына Ярополком, чтобы это имя оберегало ребенка и олицетворяло мужской дух всего рода.
Юргин во время встречи президента России Владимира Путина с участниками программы "Время героев" рассказал, что у него родился сын - Ярополк.
"Есть такая поговорка: "Тяжелые времена рождают сильных людей". И пусть это имя, оно сильное - Ярополк Игоревич Юргин, - пусть это имя его бережет. И олицетворяет весь мужской дух и мужской род нашей семьи. А я буду всячески помогать", - сказал Юргин.
Командир штурмового отряда майор Игорь Юргин из Якутии - выпускник программы "Время героев", ранее он был назначен на должность директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ.
В прошлом году Юргин был удостоен звания Героя России. Он также награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу" и другими государственными наградами и знаками отличия. На СВО Юргин попал с самых первых дней, там он вместе с сослуживцами разбил шесть элитных подразделений украинских войск.
