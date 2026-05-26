В Госдуме назвали удары по энергоинфраструктуре РФ элементом стратегии НАТО - 26.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме назвали удары по энергоинфраструктуре РФ элементом стратегии НАТО
В Госдуме назвали удары по энергоинфраструктуре РФ элементом стратегии НАТО

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Удары по энергоинфраструктуре РФ стали элементом полноценной стратегии НАТО в борьбе с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.
Ранее ФСБ сообщила, что предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт "Усть-Луга" Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины. Российские следователи, как сообщала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.
"Это очевидная вещь. Для этого танкер заминировали, причем пустой. Когда они его хотели взорвать? Когда он будет заправлен прямо там, в "Усть-Луге". И если это даже делают украинцы, то наверняка их курируют западные спецслужбы, те же англичане - они на это способны", - заявил Завальный газете "Известия", говоря о том, что удары по энергоинфраструктуре РФ стали элементом полноценной стратегии НАТО в борьбе с Россией.
В свою очередь, член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев в беседе с "Известиям" предположил, что такое возможное ЧП в порту могло обернутся многими месяцами простоя. При этом профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев заявил газете, что логика попытки диверсии с точки зрения западных стран ясна - "лишить Россию доходов от экспорта энергоносителей".
 
