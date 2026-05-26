Госдума разрешила арест имущества релокантов за преступления против России
2026-05-26T15:38+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а принят в первом чтении в мае 2025 года. Авторами выступили Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов (в период исполнения им полномочий). Как отмечалось в пояснительной записке, с началом СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ. Изначально проектом предполагалось, что россиян за границей будут судить за любые правонарушения против интересов страны. Однако к третьему чтению перечень таких правонарушений был уточнен. В него вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Также проектом предусматривается арест имущества лиц, привлекаемых к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа. Кроме того, если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
