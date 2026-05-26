Названы основные страхи россиян в отношении ИИ

2026-05-26T16:21+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россияне стали чаще обсуждать работу искусственного интеллекта в соцсетях, в текущем году наибольшую обеспокоенность вызывали такие темы, как использование ИИ в совершении преступлений и возможное замещение им медицинских работников, следует из совместной презентации холдинга "Ромир" и НИУ ВШЭ, представленной в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". По данным исследования, наблюдается резкий рост активности обсуждений тех или иных аспектов работы искусственного интеллекта в медиа: в 2024 году было около 500 тысяч уникальных сообщений, в 2025 году - более 600 тысяч, а в текущем - уже 2,5 миллиона сообщений. Согласно данным презентации, среди страхов, вызывающих в этой сфере наибольшую обеспокоенность, в этом году на первом месте оказалась такая тема, как опасения по поводу использования ИИ в преступной деятельности - 44,6% всех обсуждений. На второе место попала обеспокоенность по поводу замены врачей искусственным интеллектом - 7,5%. А на третьем - размывающаяся граница между настоящим и искусственным в творчестве - 6,4%. По данным исследования, россияне стали больше опасаться бесконтрольной работы ИИ: в этом году 16,6% жителей страны считали, что эта технология может выйти из-под контроля создателей, годом ранее об этом говорили только 10,1% респондентов. Также россияне стали активнее верить в то, что ИИ - это сверхразум, превосходящий человека: в этом году такой точки зрения придерживались 12,7% жителей страны против 11,5% годом ранее. При этом несколько выросла и доля тех, кто впервые слышит про искусственный интеллект - до 4,9% с 4,3% в прошлом году. Исследование показало, что каждый второй россиянин (58%) хотя бы раз пользовался ИИ-сервисами. При этом 44% жителей страны используют их не реже раза в неделю.

