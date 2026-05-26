https://1prime.ru/20260526/iran-870209904.html

Иран опроверг информацию о готовности вывезти обогащенный уран

Иран опроверг информацию о готовности вывезти обогащенный уран - 26.05.2026, ПРАЙМ

Иран опроверг информацию о готовности вывезти обогащенный уран

Информация СМИ о готовности Ирана вывезти обогащенный уран с территории страны является ложной, сообщает иранское агентство Tasnim. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T00:02+0300

2026-05-26T00:02+0300

2026-05-26T00:02+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

иран

китай

тегеран

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870209904.jpg?1779742933

ТЕГЕРАН, 25 мая - ПРАЙМ. Информация СМИ о готовности Ирана вывезти обогащенный уран с территории страны является ложной, сообщает иранское агентство Tasnim. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждал, что Иран готов вывезти высокообогащенный уран и требует передать его Китаю. "Изучение вопроса агентством свидетельствует о том, что данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей переговоров являются ложными", - прокомментировало агентство Tasnim. Оно также отметило, что "в тексте меморандума на сегодняшний день нет каких-либо предложений о готовности (Ирана - ред.) вывезти уран". При этом агентство не уточнило, готов ли Иран вывезти уран, как только Тегеран и Вашингтон приступят к обсуждению вопросов иранской ядерной программы. Как отмечал МИД Ирана, стороны работают над текстом договоренности о завершении конфликта. Как только он будет выработан, Иран и США перейдут к обсуждению иранской ядерной программы.

иран

китай

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, китай, тегеран, мид