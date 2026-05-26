Иран опроверг информацию о готовности вывезти обогащенный уран
Информация СМИ о готовности Ирана вывезти обогащенный уран с территории страны является ложной, сообщает иранское агентство Tasnim. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T00:02+0300
ТЕГЕРАН, 25 мая - ПРАЙМ. Информация СМИ о готовности Ирана вывезти обогащенный уран с территории страны является ложной, сообщает иранское агентство Tasnim.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждал, что Иран готов вывезти высокообогащенный уран и требует передать его Китаю.
"Изучение вопроса агентством свидетельствует о том, что данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей переговоров являются ложными", - прокомментировало агентство Tasnim.
Оно также отметило, что "в тексте меморандума на сегодняшний день нет каких-либо предложений о готовности (Ирана - ред.) вывезти уран".
При этом агентство не уточнило, готов ли Иран вывезти уран, как только Тегеран и Вашингтон приступят к обсуждению вопросов иранской ядерной программы. Как отмечал МИД Ирана, стороны работают над текстом договоренности о завершении конфликта. Как только он будет выработан, Иран и США перейдут к обсуждению иранской ядерной программы.
Tasnim: информация о готовности Ирана вывезти обогащенный уран является ложной
