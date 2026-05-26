"Приготовьтесь". Иран выступил с угрозой в адрес США

Официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ответные действия Ирана на недавние... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T13:00+0300

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ответные действия Ирана на недавние удары США по южным регионам могут спровоцировать значительное повышение стоимости нефти."Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Приготовьтесь к нефти по 200 долларов", — отметил он в соцсети X.Зольфагари добавил, что до тех пор, пока Вашингтон ведет свои военные операции в этом регионе, достигнуть какого-либо соглашения не представляется возможным. В ночь на вторник американские силы атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, которые, как утверждается, пытались установить мины в Персидском заливе. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что существуют хорошие шансы для достижения временного ядерного соглашения с исламской республикой. Газета The Washington Post сообщила, что рамочное соглашение, еще не принятое иранской стороной, включает отказ Ирана от запасов высокообогащенного урана, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, Тегеран намерен передать китайской стороне. Накануне Министерство иностранных дел Ирана заявило, что страна будет готова к обсуждению ядерной программы с США, как только будет достигнута договоренность о завершении военных действий. Официальный представитель МИД Исмаил Багаи отметил, что по многим вопросам уже найдены решения, однако говорить о скором подписании соглашений пока рано.

