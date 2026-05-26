Япония и Индия договорились о сотрудничестве - 26.05.2026, ПРАЙМ
Япония и Индия договорились о сотрудничестве
2026-05-26T04:21+0300
ТОКИО, 26 мая - ПРАЙМ. Япония и Индия договорились о сотрудничестве с целью обеспечения стабильных поставок энергоресурсов и критически важных материалов в Юго-Восточную и Южную Азию, сообщил японский МИД. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, находящийся в Индии для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Встреча состоялась вечером 25 мая и продолжалась около часа, после чего министры провели рабочий ужин. "Министры подтвердили, что будут взаимодействовать для стабильного снабжения энергоресурсами и критически важными материалами регионов Юго-Восточной и Южной Азии", - говорится в сообщении японского МИД. По данным ведомства, стороны также обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке и подтвердили намерение поддерживать тесную коммуникацию, в том числе по вопросам обеспечения свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе. Министры также договорились ускорить сотрудничество в сфере экономической безопасности, включая укрепление цепочек поставок критически важных материалов, а также взаимодействие в области инвестиций, инноваций, обороны и безопасности.
04:21 26.05.2026
 
